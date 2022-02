￼Signature d’un nouveau contrat pour l’élagage d’arbres de rue

Un nouveau contrat d’élagage vient d’être signé pour un montant de plus de 200 000$.

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles accroît ses moyens pour élaguer les arbres de rue sur son territoire. Un nouveau contrat vient d’être signé avec une entreprise jusqu’à la fin de l’année, avec possibilité de reconduction de deux fois 12 mois.

«Nous en sommes bien conscients, les demandes d’élagage sur notre territoire sont immenses», a fait savoir la mairesse de l’arrondissement Caroline Bourgeois, lors de l’assemblée du conseil d’arrondissement du 1er février.

Ainsi, même si les investissements humains et financiers sont toujours plus présents depuis 2017, l’administration a octroyé un contrat d’élagage de 203 390$ à Service d’entretien d’arbres Viau.

Le contrat vise principalement l’élagage d’assainissement, de dégagement des bâtiments et d’autres mobiliers urbains comme les lampadaires ou encore les panneaux de signalisation, de même que la correction de la structure des arbres et le rééquilibrage de la ramure, précise l’arrondissement dans un communiqué.

Toujours plus

Caroline Bourgeois en a profité pour préciser que grâce à plusieurs contrats signés avec des entreprises externes, l’arrondissement a «doublé sa capacité d’élagage depuis 2017».

Elle ajoute qu’en 2021, une enveloppe de 70 000$ a par ailleurs permis d’investir plus de moyens pour l’entretien et la plantation d’arbres. Le reverdissement et l’entretien des espaces verts sont une priorité pour l’administration.

RDP-PAT se trouve être l’un des arrondissements ayant planté le plus d’arbres sur son territoire en 2021, soit un total de 1211. RDP-PAT est aussi le plus affecté par l’agrile du frêne avec plus de 56 000 arbres touchés sur l’ensemble du domaine public.