Clinique La Rivière, «une nouvelle réponse aux besoins de santé de RDP»

Samantha Desjardins et Michael Gatti ont ouvert la Clinique La Rivière il y a quelques semaines et espèrent apporter les soins médicaux nécessaire à la communauté de RDP.

Touché par le manque de services de santé à Rivière-des-Prairies, sans compter le lien familial le liant au quartier, un jeune couple d’infirmiers a récemment ouvert une nouvelle clinique médicale privée sur le boulevard Maurice-Duplessis.

Samantha Desjardins, 29 ans, et Michael Gatti, 27 ans, veulent ainsi d’abord et avant tout répondre aux besoins de la communauté de Rivière-des-Prairies.

Michael, qui a grandi dans le quartier, déplore que le manque de services de santé s’y soit accentué depuis que la pandémie a frappé.

«Pour de simples services comme les prélèvements sanguins, le seul moyen pour les résidents est de prendre rendez-vous au CLSC, argumente le jeune infirmier. Or, les listes d’attente sont bien trop longues!»

Après quatre années en tant qu’infirmiers dans différents centres de soins de Montréal, le jeune couple a donc décidé de se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat.

Le bouche-à-oreille

Son sentiment d’appartenance à Rivière-des-Prairies était tel que Michael a convaincu Samantha du bien fait de s’y installer.

Depuis tout juste une semaine, les deux infirmiers diplômés de l’Université McGill ressentent une vague de soutien à laquelle ils ne s’attendaient pas. «Nous ressentons vraiment que nous sommes les bienvenus. Je ne suis vraiment pas habituée à ce bouche-à-oreille», partage Samantha.

En effet, même si les premiers patients ne se sont pas encore bousculés dans leur clinique, le message passe tout doucement entre les riverains.

J’ai grandi à Rivière-des-Prairies et je veux rendre service à ma communauté qui a tant besoin de services médicaux Michael Gatti – Infirmier et copropriétaire de la nouvelle Clinique La Rivière.

Les amis, la famille, tous ont déjà répondu présents, certains témoignant même à Michael du fait qu’ils sont prêts à payer une rondelette somme pour avoir un service rapide et efficace.

Un état d’esprit qu’il a constaté chez de nombreux riverains. Selon le jeune infirmier, certains citoyens doivent parfois attendre plus d’un mois pour un rendez-vous au CLSC local.

Diversifier les soins

Dans un futur rapproché, le couple a le désir d’agrandir son offre de soins. Pour l’instant, les patients de la Clinique La Rivière ont accès au service de prélèvement sanguin et de dépistages de la COVID-19 (tests antigéniques et PCR).

Samantha et Michael sont bien décidés à multiplier les partenariats avec les cliniques et les laboratoires du quartier dans le but d’offrir prochainement des services de vaccination.

La fibre entrepreneuriale de Samantha la pousse à vouloir toujours viser plus loin dans les services apportés à ses patients. Elle envisage également de proposer prochainement le service de prélèvement sanguin à domicile.

«Le besoin de ce service est là. Nous saurons répondre à la demande», assure la jeune femme.

Adresse : Clinique La Rivière – 8996 boulevard Maurice-Duplessis