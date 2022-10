Auditions publiques du concours pour Espace Rivière

Il sera possible d’assister aux auditions publiques des finalistes du concours d’architecture pour Espace Rivière, qui se tiendront au Centre récréatif de Rivière-des-Prairies le mardi 25 octobre, de 17h30 à 21h30.

La présentation devant public de cet événement généralement tenu à huit clos s’inscrit dans la volonté de la Ville de démystifier les concours d’architecture.

Les quatre équipes finalistes sélectionnées en juin dernier par le jury présenteront le concept qu’elles ont développé au cours des derniers mois. Chaque finaliste aura 20 minutes pour ce faire. S’en suivra une période de questions du jury d’une durée de 20 minutes également.

Le concours d’architecture pluridisciplinaire pour la conception du projet Espace Rivière, réalisé dans le cadre du Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction des bibliothèques (RAC) et du Programme de soutien aux équipements culturels municipaux, avait été lancé en avril.

Attendu depuis 20 ans, ce projet situé sur le site de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies servira entre autres de maison de la culture et des loisirs, de centre communautaire et de Bureau Accès Montréal (BAM), mais abritera également un café bistro, une cuisine communautaire et des salles d’activités physiques.

Espace Rivière a été imaginé afin de répondre à un besoin d’infrastructures culturelles, communautaires et de loisir sur le territoire, mais également dans une volonté de revitalisation de l’Est de l’île par la Ville de Montréal.

Le jury délibérera au lendemain des auditions publiques et l’équipe lauréate du projet sera connue à l’automne. Les travaux devraient se dérouler entre 2024 et 2026, pour une ouverture projetée en 2027.

Pour assister aux auditions publiques, il faut s’inscrire en ligne, sur le site web de l’Arrondissement, avant 13h le 25 octobre.