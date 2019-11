Une coopérative qui roule dans le quartier depuis 1969

En plein cœur de sa communauté, un organisme du quartier célèbre son 50e anniversaire cette année.

La Coop Rosemont a été fondée au lendemain de l’ouverture du Collège de Rosemont, en 1969.

« Avec la vague de création de Cégeps (Collège d’enseignement général et professionnel) s’en est suivi l’établissement de coopératives pour offrir de meilleurs prix sur les articles scolaires pour les étudiants. C’est comme cela que nous avons été créés », explique Myriam Boivin-Belley, directrice générale de la Coop Rosemont.

Dans les locaux situés à l’intérieur du lieu d’enseignement, au 6400, 16e Avenue, on retrouve bien entendu tout le nécessaire pour son année scolaire, des cartables aux feuilles lignées, en passant par les manuels de cours et même des périphériques pour les ordinateurs portables, désormais omniprésents dans les classes.

« L’avantage qu’on a comparativement aux papeteries ordinaires, vient du fait qu’on est un organisme à but non lucratif (OBNL), qu’on ne cherche donc par à faire des profits. Cela nous permet de proposer des prix de 5 à 35% plus bas qu’en magasin », insiste Mme Boivin-Belley.

Pas seulement pour les étudiants



Au fil des années, la mission de la Coop Rosemont s’est étendue au-delà des murs du collège, et celle-ci dessert aussi la communauté.

« On se trouve un peu dans un désert au niveau des librairies dans le quartier », souligne la directrice générale.

En effet, il est difficile de dénicher une boutique vendant des livres à deux kilomètres à la ronde de la coopérative. Plusieurs membres proviennent donc de l’extérieur du campus.

En plus de fournir du matériel scolaire aux écoles primaires Saint-François-Solano et Sainte-Bibiane, l’organisme propose des nouveautés en librairies et une section d’articles zéro déchet.

« On a beaucoup de littérature québécoise que l’on met à jour chaque semaine. On a aussi une section cadeau, que l’on essaie de garnir avec des produits locaux, parce que le principe de l’économie sociale est important pour nous », affirme Mme Boivin-Belley.

« La section zéro déchet a beaucoup de succès et c’est quelque chose que nous avons voulu développer entre autres parce qu’on fait partie d’un Cégep Vert (une certification d’Environnement Jeunesse). Plusieurs de nos membres ont découvert cette tendance chez nous », ajoute Caroline Collesson, responsable des achats et de la papeterie pour la Coop Rosemont.

Jeudi 14 novembre au lieu un 5@7 au 6400 16e avenue, local D-104, afin de souligner le 50<V>e<V> anniversaire de la Coop. Pour y participer, il faut réserver par courriel au directeur@cooprosemont.qc.ca avant le 7 novembre.