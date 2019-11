Une navette en minibus pour faire ses courses de Noël sur Masson

Estimant que le transport en commun de la STM ne répond pas à la demande pendant les Fêtes, les commerçants de la Promenade Masson vont offrir eux-mêmes un service de navette en minibus à leurs clients pendant trois fins de semaine du mois de décembre.

La Société de Développement Commercial (SDC) locale profitera donc du temps des fêtes pour mettre sur pied ce projet pilote qui vise à résoudre plusieurs enjeux de mobilité de cette artère.

Selon Kheir Djaghri, directeur général de la SDC Promenade Masson, il y a trois problèmes que l’on souhaite palier grâce à ces deux autobus de 20 places, qui offriront gratuitement des déplacements sur un circuit entre le boulevard Saint-Michel et la rue Molson.

« Les autobus de la STM sur la ligne 47 passent avec un intervalle qui est trop important. En période d’achalandage, ça peut atteindre jusqu’à 25 minutes d’attente [ … ] De plus, il y a une pression de plus en plus grande sur la demande du stationnement. [ … ] Enfin, nous avons cette volonté d’encourager la réduction de l’utilisation de l’automobile, ce que nous ne pouvons pas faire sans proposer d’alternative », insiste le directeur.

En effet, le Journal de Rosemont – La Petite-Patrie a déjà rapporté la faible qualité de l’offre de transports collectifs sur l’artère. Une ancienne élue de Projet Montréal avait même dénoncé une réduction des passages des autobus en 2015.

M. Djaghri entrevoit ainsi que la clientèle puisse se diriger vers la promenade en transports en commun ou en voiture et ensuite opter pour la navette afin de faire leurs emplettes. Il sera possible de compléter la boucle du trajet en « 15 minutes maximum », assure-t-il.

Le service de navette sur la Promenade Masson se tiendra pendant trois fins de semaine, vendredi, samedi et dimanche, du 6 au 22 décembre. Sept débarcadères sont prévus sur la rue Masson et ses environs.

De plus, si le projet est lancé durant la période des Fêtes, elle ne s’y limitera pas et la formule sera sans doute reprise cet été. « On va comparer l’efficacité avec les intempéries, la neige, pour faire des ajustements. L’objectif serait d’avoir un service permanent et gratuit en 2021. Ça sera peut-être juste les fins de semaine, ça reste à voir », souligne-t-il.

La SDC Promenade Masson est un organisme à but non lucratif qui regroupe 140 commerçants sur près de 2 km.

Les détails du projet de navette et son horaire complet sont disponibles sur promenademasson.com/