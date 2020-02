Un groupe de soutien pour les mères afin de les aider à surmonter le fardeau psychologique de la parentalité a été créé dans La Petite-Patrie.

Le Groupe d’entraide maternelle (GEM) et l’organisme Écoute Entraide ont mis sur pied des rencontres périodiques. Offertes deux fois par mois, les lundis, les mamans y discutent des difficultés liées à leurs nouvelles responsabilités.

«On constate que les parents ont de plus en plus besoin de support psychologique, souligne Maud Lanckmans, coordonnatrice du marrainage pour GEM. On s’est rendu compte d’une présence augmentée d’anxiété chez eux. Ils font face à de plus grandes pressions sociales, certains d’entre eux sont immigrants et non pas de réseau ici et le syndrome de dépression post-partum semble désormais affecter un plus grand nombre de gens. »

L’organisme fondé il y a 32 ans, dont la mission est de briser l’isolement et de soutenir les parents, voulait aussi répondre au temps d’attente parfois lié à l’obtention d’aide de la part de travailleurs psychosociaux dans les centres locaux de services communautaires (CLSC).

«Ça nous permet d’enlever la barrière institutionnelle. Il n’y a pas de liste d’attente ou d’inscription, les gens peuvent participer en se rendant sur place le jour même et ils peuvent venir de l’extérieur du quartier », explique Mme Lanckmans.

Durant ces rencontres, les mères partageront leur vécu, échangeront et, dans les cas les plus difficiles, demanderont du référencement.

«Le simple fait de partager, ça leur permet souvent d’évacuer une si grande quantité de leur anxiété », insiste la coordonnatrice.