Redécouvrir la Plaza pour le magasinage des Fêtes

Alors que les travaux se terminent enfin, la Plaza St-Hubert mise sur l’engouement pour les commerçants locaux en période de magasinage des Fêtes. Voici quelques idées de cadeaux à mettre sous le sapin.

En travaux depuis près de deux ans, la Plaza St-Hubert présente maintenant un tout nouveau décor. Si l’artère a pu être délaissée par certains clients au cours du chantier, les commerçants pourraient les voir revenir à l’occasion du magasinage de Noël.

C’est d’ailleurs ce qu’espère le directeur de la SDC Plaza St-Hubert, Mike Parente, qui compte notamment sur la grande variété des commerces de la Plaza pour attirer la clientèle locale.

«On est contents que les travaux tirent à leur fin, c’est l’opportunité d’accueillir à nouveau des personnes qui ne sont pas venues depuis longtemps. On espère que la Plaza va retrouver tout son dynamisme», a-t-il déclaré.

Locale de la tête aux pieds

La Plaza St-Hubert est bien connue pour ses nombreuses boutiques de vêtements et de chaussures. Mais, parmi la multitude d’options, plusieurs enseignes de mode locales se démarquent grâce à leurs créations fabriquées localement.

Côté prêt-à-porter féminin, les boutiques Belle et Rebelle ou Onze Montréal proposent toutes les deux des vêtements créés par des designers locaux dans des styles chics et originaux. On y trouve aussi des accessoires et bijoux qui feront également de très beaux cadeaux.

Pour un style plus streetwear, il suffit de remonter la rue vers le nord pour croiser les enseignes de Beurd, Lopez et la toute nouvelle boutique de l’artiste Pony, Émotions infinies.

Enfin, pourquoi ne pas faire un tour à la cordonnerie Dakissa qui propose de très beaux accessoires en cuir faits à la main. Vous pourriez aussi surprendre vos proches en offrant une seconde jeunesse à leur paire de chaussures préférées.

Tout pour la maison

Les adeptes de décoration et d’objets pour la maison sont aussi servis. Disposant de plusieurs succursales à Montréal, la boutique de meubles Bois et cuir présente une grande variété d’objets décoratifs tels que des sculptures décoratives, des vases et même quelques ornements de Noël.

En manque d’inspiration? Vous ne pourrez pas vous tromper en vous rendant à Arloca. Cette enseigne vend des créations d’artisan en tout genre, l’endroit idéal pour trouver un cadeau de Noël quand on ne sait pas exactement ce que l’on cherche. Elle propose de nombreux objets décoratifs, de la vaisselle faite à la main, mais aussi des accessoires, des bijoux et bien d’autres choses.

Pour les adeptes du zéro déchet et ceux qui voudraient fabriquer eux-mêmes leurs cadeaux, Les Mauvaises herbes est un bon point de départ. Cette boutique vend de nombreux objets pour la salle de bain et la cuisine, durables et respectueux de l’environnement.

On y trouve également des matières premières qui peuvent servir à fabriquer ses propres cadeaux. Avec un peu de cire de soja et des huiles essentielles par exemple, vous pourrez fabriquer vos propres bougies parfumées à offrir à vos proches.

Livres, jeux et culture geek

Neufs à la Librairie Raffin ou d’occasion à la librairie Parenthèse, petits et grands trouveront tous des livres à leur goût sur la Plaza. Même chose pour les jouets et jeux de société.

Pour les amateurs de jeux de sociétés, de culture geek ou de culture japonaise, la rue Saint-Hubert est aussi l’endroit parfait. Les boutiques spécialisées telles que Planète Otaku ou Chez Rhox ne manquent pas.

Mention spéciale à la Librairie Racines qui a décoré sa vitrine d’un magnifique Père Noël et présente des poupées racisées spécialement pour les fêtes!

Noël solidaire

En partenariat avec le CRAC de la Petite-Patrie, la Plaza St-Hubert organise une collecte de denrées alimentaires, jusqu’au 16 décembre. Pour un don de denrées alimentaires dans les commerces participants, les clients obtiendront un rabais de 10%.