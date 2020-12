François W. Croteau: la transition écologique au coeur de 2021

Dans le but d’améliorer la qualité de vie des citoyens et de faire de Rosemont-La Petite-Patrie un territoire plus résilient en 2021, le maire François W. Croteau mise sur un ambitieux plan de transition écologique.

Au terme d’une année «difficile pour tout le monde», le maire de Rosemont-La Petite-Patrie se dit admiratif face à la résilience dont les citoyens de l’arrondissement ont fait preuve en 2020. Il félicite également ses équipes qui ont tout fait pour maintenir les services aux citoyens malgré la crise sanitaire.

Pour permettre à tous d’avoir un meilleur accès aux services de l’arrondissement, le maire entend justement poursuivre sa politique de réaménagement du territoire afin de le rendre plus résilient et écologique.

«Rosemont-La Petite-Patrie s’est transformée en un véritable bureau de recherche en transition écologique. Et pour moi, la transition écologique ce ne sont pas juste des mots, mais c’est un prisme à travers lequel j’envisage la gestion de l’arrondissement et les prises de décisions», explique le maire.

Selon lui, il faut agir d’abord à l’échelle des milieux de vie. Il souhaite que tous les résidents puissent avoir la possibilité de se nourrir, se divertir et travailler à moins de 500 mètres de chez eux.

«C’est que nous voulons faire avec le projet des Milieux de vie verts et actifs. Grâce à l’aménagement du territoire, nous voulons améliorer les services de proximité pour les rendre plus facilement accessibles», précise M. Croteau.

Nouveaux parcs et «corridors verts»

L’année 2021 sera aussi marquée par une nouvelle approche dans l’aménagement des parcs. En effet, le futur parc Marcel Pépin devrait voir le jour cette année dans le secteur d’Angus. Le parc Rosemont, quant à lui, sera entièrement réinventé pour être à la fois plus convivial et plus vert.

«On souhaite vraiment que les parcs soient plus intégrés à la vie de quartier. Ces deux parcs seront à la fois des lieux de rencontre, de jeu libre et de nombreux arbres y seront plantés. Je suis persuadé que ces parcs auront une influence permanente sur les quartiers qui les entourent», soutient le maire.

De plus, l’arrondissement dévoilera au cours de l’année 2021 sa «stratégie de corridors verts pour la biodiversité».

«Les corridors verts fonctionneront en réseau et ils pourront par exemple relier des parcs entre eux. Leur but sera de favoriser la biodiversité grâce à l’implantation de végétaux qui permettront le développement de la faune et de la flore locales partout à travers le territoire», illustre M. Croteau.

Tous ces futurs aménagements devraient permettre de lutter contre le phénomène des îlots de chaleur, grâce au verdissement des ruelles et des parcs.

Une année électorale

Avec les élections municipales du mois de novembre, l’année 2021 sera aussi certainement une année

importante pour la vie politique de l’arrondissement. Espérant briguer un quatrième mandat à Rosemont-La Petite-Patrie, c’est sans hésitation que le maire se porte candidat à sa réélection.

«Oui, je vais me présenter et je le fais avec conviction. J’aurai à cœur de poursuivre le travail entamé par notre administration et de réaliser des projets pour le bien de tous, notamment pour faire face à l’urgence climatique», affirme M. Croteau.

Il ne tient toutefois rien pour acquis et s’en remettra bien sûr à la décision des électeurs.

«Je mène chaque mandat comme si c’était le dernier et je compte surtout me concentrer sur les projets qui nous attendent en 2021. En politique, une année c’est une éternité», souligne le maire.