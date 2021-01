Ton-quartier: produits locaux et café de quartier

Nouvellement installé sur le boulevard Rosemont, Ton-quartier se définit à la fois comme un café de quartier et un marché local. La petite boutique, qui a pignon sur rue, propose des produits locaux, des recettes de chefs montréalais et une ambiance chaleureuse.

«On est un groupe de restaurateurs à la base et on a une centrale de production alimentaire où on fait de la transformation de produits depuis déjà quelque temps. On avait en tête l’idée d’ouvrir des cafés/marchés locaux éventuellement et la pandémie nous a amenés à nous lancer», raconte Charles-Étienne Bégin, cofondateur de Ton-quartier.

M. Bégin et ses partenaires, Michael Domingue, Jhol Lefort Albert, Myriam Tamisier et Romain Jean-Baptiste, ont ainsi ouvert leur toute première boutique Ton-quartier le 5 décembre dernier.

Confitures, gâteaux, pesto, ratatouille, viande, poisson et plats prêt-à-manger, tous les produits de la boutique sont fabriqués ou préparés par les artisans et les chefs de Ton-quartier.

«Les chefs [Valérie Doucet, Simon Médina et Marc-André Boulais] élaborent des recettes originales qui changent en fonction des produits de saison, explique M. Bégin. On fait aussi beaucoup d’efforts pour réduire le plus possible les intermédiaires entre producteur et consommateur, pour que tout le monde s’y retrouve.»

En travaillant en circuit-court, Ton-quartier veut à la fois rendre ses produits plus accessibles et valoriser davantage le travail des producteurs québécois.

«On ne prétend pas y arriver encore à 100%, mais c’est une valeur très importante pour nous et c’est une de nos priorités», ajoute M. Bégin.

Pignon sur rue

Alors que la tendance est à la vente en ligne, Ton-quartier a été pensé avant tout comme un lieu physique propice aux rencontres. Ainsi, avec sa grande vitrine, la petite boutique du boulevard Rosemont se veut chaleureuse et invitante.

«La vente en ligne c’est bien, et on en fera sûrement plus tard, mais je crois qu’en ce moment les gens ont surtout besoin de pouvoir échanger. Nos employés sont de vrais passionnés et ils sont là pour conseiller les clients et prendre le temps de créer du lien avec eux», souligne M. Bégin.

C’est aussi dans cet esprit que Ton-quartier compte multiplier les boutiques à travers la métropole. Un deuxième point de vente ouvrira ainsi dans le Village d’ici la fin du mois de janvier et une troisième devrait voir le jour à Pointe-Saint-Charles au printemps.

«On veut créer des partenariats avec des artisans dans chacun de ces quartiers pour tisser des liens et pouvoir proposer ensemble des produits dans toutes nos boutiques à travers Montréal, souligne M. Bégin. On veut amener un peu de Rosemont dans Pointe-Saint-Charles ou un peu du Village dans Rosemont.»