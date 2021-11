2M$ en fonds de dotation pour la Fondation Espace pour la vie

La Fondation Espace pour la vie, qui soutient les activités du Biodôme, de la Biosphère, de l’Insectarium, du Jardin botanique et du Planétarium Rio Tinto Alcan annonce qu’elle investira plus de 2M$ de ses actifs dans deux fonds de dotation. Cet investissement permettra de «stimuler la recherche, la conservation, l’éducation et la diffusion des sciences naturelles à Espace pour la vie».

De cette somme, un million de dollars est investi en collaboration avec la Fondation du Grand Montréal, tandis que 1,015 M$ sont investis dans un fonds sans combustibles fossiles en partenariat avec Jarislowsky, Fraser Limited.

«La Fondation du Grand Montréal et Jarislowsky, Fraser Limited vont gérer ces fonds de dotation, explique le président du conseil d’administration de la Fondation Espace pour la vie, Sébastien Fassier. Notre fondation n’a pas de gestionnaire de portefeuille ou de gens qui savent mettre en place des stratégies d’investissement. Nous confions donc ces fonds à ces organisations, l’une qui est une fondation, et l’autre, une société de placement privée.»

M. Fassier souligne que la Fondation pourra ensuite récupérer chaque année des intérêts sur ces placements. «Ça va nous permettre d’avoir une certaine pérennité, puisque ces investissements vont générer des intérêts année après année, qui permettront d’appuyer certaines de nos activités», ajoute-t-il.

Le gestionnaire soutient donc que ces fonds de dotation permettront de s’ancrer dans la pérennité en «automatisant» les revenus de la Fondation pour les prochaines années.

Des fonds de dotation avec un impact positif

«C’est un changement majeur. C’est positif pour nous et je dirais aussi que c’est un message fort pour le milieu philanthropique», se réjouit M. Fassier. Il rappelle que lors de sa mise sur pied, la Fondation Espace pour la vie était une petite fondation, qui s’est développée au fil des années. «Ça vient dire que la Fondation est en train de se solidifier à la fois au niveau de la structure et au niveau du financement», souligne M. Fassier.

La Fondation Espace pour la vie a également annoncé qu’elle mettait sur pied un Conseil des gouverneurs. Les membres de celui-ci, issus des domaines du droit des affaires, de la science et des affaires, «contribueront au rayonnement de la Fondation et des projets qu’elle soutient, au bénéfice de la communauté».