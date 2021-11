Des conseils pour protéger les arbres en vue de l’hiver

À l’approche de l’hiver, l’arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie encourage ses résidents à préparer leurs carrés d’arbre afin qu’ils ne soient pas endommagés lors du déneigement. C’est par le biais du programme Faites comme chez vous que l’arrondissement encourage les projets de verdissement, comme l’entretien de carrés d’arbres publics, dans le quartier.

Certaines actions devraient normalement avoir déjà été posées depuis le 1er novembre. Il n’est toutefois pas trop tard pour s’impliquer avant l’arrivée du froid et de la neige.

Parmi les gestes conseillés, on compte l’installation de repères visuels sur les arbustes et la délimitation de fosses de plantation. La pose de balises à une trentaine de centimètres des aménagements avant que le sol ne gèle est également encouragée. On suggère aussi de retirer les éléments décoratifs afin d’éviter qu’ils ne soient abîmés.

L’arrondissement recommande également d’entourer les fosses de plantation de murets de bois. Cela permettra de «limiter le contact des végétaux avec les sels de déglaçage». L’empilage de neige propre sur les surfaces permet également d’isoler celles-ci. Enfin, l’application d’un géotextile épais sur les plantations permet aussi de les protéger contre le froid.