2000$ pour «Célébration hockey Caroline Ouellette»

Dans le cadre de la dernière séance du conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, il a été convenu de verser un montant de 2000$ à l’organisme «Célébration hockey Caroline Ouellette», pour l’édition 2021 de l’événement. Il s’agit d’un montant rétroactif versé pour la tenue de la dernière édition du tournoi.

«Célébration hockey Caroline Ouellette» a été fondé par l’ex-hockeyeuse étoile en 2014 et organise chaque année un tournoi de hockey féminin regroupant une cinquantaine d’équipes novice, atome et pee wee du Québec et de l’Ontario. Le tournoi rassemble des jeunes filles de 4 à 15 ans et a lieu au centre Étienne-Desmarteau, situé dans Rosemont. L’une des deux glaces de l’établissement porte d’ailleurs depuis 2010 le nom de Caroline Ouellette, l’athlète étant née dans le quartier.

Le but du tournoi «Célébration hockey Caroline Ouellette» est «d’inspirer la prochaine génération de joueuses de hockey». L’organisme travaille également pour le développement des entraîneurs de demain en hockey féminin et de modèles féminins de réussites sportives et scolaires. Le tournoi mise par ailleurs sur un volet «Découvrez le hockey», destiné aux jeunes n’ayant pas d’expérience avec le sport.

Au cours de sa carrière, Caroline Ouellette a remporté trois médailles d’or et une médaille d’argent aux Jeux olympiques ainsi que six médailles d’or et six médailles d’argent au Championnat du monde, en plus d’évoluer de nombreuses années au sein de la Ligue canadienne de hockey féminin. Elle est aujourd’hui coentraîneuse de l’équipe féminine des Stingers de l’Université Concordia.

Concernant un financement permanent du tournoi «Célébration hockey Caroline Ouellette» dans le futur, l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a déclaré qu’il ne pouvait se prononcer pour le moment et que l’organisme devait en faire la demande.