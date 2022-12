Piéton happé dans Rosemont-La Petite-Patrie: Piétons Québec s’alarme

L’organisation Piétons Québec s’alarme face à l’augmentation du nombre de collisions impliquant des citoyens se déplaçant à pied dans la métropole.

Samedi après-midi, un homme de 20 ans a été happé par un véhicule dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, alors qu’il s’engageait dans une intersection près des boulevards Pie-IX et Rosemont. Plus tôt cette semaine, au cours de la journée de lundi, une femme a perdu la vie après avoir été percutée par un véhicule lourd dans l’arrondissement de Verdun. Mardi, ce sont deux personnes de plus qui ont péri à la suite de deux collisions à Laval.

«C’est pas mal une hécatombe dans les derniers jours », a rapporté la directrice générale de Piétons Québec, Sandrine Cabana-Degani, à nos confrères de La Presse.

Selon cette dernière, à la lumière des récentes statistiques, il est urgent de mettre en place des mesures visant à mieux protéger les piétons.

Selon les chiffres du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), 17 piétons ont perdu la vie dans une collision à Montréal depuis le début de l’année, soit six de plus que l’année précédente à la même date.

Le nombre de collisions mortelles impliquant des automobilistes n’aurait toutefois pas connu d’augmentation.