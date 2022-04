La vitesse abaissée à 10km/h dans les ruelles de Rosemont

La vitesse de circulation dans les ruelles de Rosemont–La Petite-Patrie sera limitée à 10km/h dès cet été. Jusqu’ici, la vitesse pour tous véhicules y était limitée à 20km/h. C’est toujours le cas dans les autres ruelles de Montréal.

Cette annonce arrive alors qu’un piéton est décédé le 31 mars à la suite d’un accident de la route. Un camion de livraison qui sortait d’une ruelle à l’intersection de la 9e avenue et de la rue Beaubien n’avait pas vu l’homme de 57 ans. Le conducteur l’aurait accidentellement happé avant de lui rouler sur le corps.

L’enquête du Service de police de la ville de Montréal (SPVM) est toujours en cours dans cette affaire.

«Notre volonté, c’est que les ruelles soient des milieux de vie, pas des voies publiques», expliquait François Limoges, maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dans une entrevue à La Presse.

«Cette nouvelle limite permettra assurément un meilleur partage des usages et répond aux besoins actuels des populations riveraines, ajoute l’arrondissement dans un communiqué. Plus que jamais, nous invitons les citoyens à s’approprier et à habiter nos ruelles, à en faire des terrains de jeu, de rencontre et d’échange, en toute sécurité.»

Fermer des ruelles?

Sur la page Facebook de François Limoges, de nombreux résidents se sont félicités de cette décision. Néanmoins, plusieurs d’entre eux suggèrent de bloquer le passage d’une rue à l’autre via les ruelles.

«Nous travaillons à faciliter les fermetures de ruelles pour éviter le transit. Nous allons annoncer les nouvelles règles plus tard cette année», répond le maire d’arrondissement.

Certains voudraient même voir cette mesure devenir obligatoire.

«Ça n’a rien d’un aménagement ou de quelque mesure de zonage ou d’urbanisme; c’est une mesure visant à appliquer la réglementation», juge un internaute.

Une telle décision prendrait l’installation de blocs de béton, de chicanes ou de bollards. Elle pourrait permettre aux habitants de se réapproprier des ruelles, comme c’est déjà le cas dans les ruelles vertes.

Des mesures d’apaisement

Le programme Faites comme chez vous a d’ailleurs permis d’aménager 140 ruelles vertes.

«Dix ruelles actives» devraient bientôt voir le jour. Elles permettraient de transformer l’espace en petit terrain sportif aménagé.

Ces voies «bénéficient déjà de fermetures partielles ou saisonnières pour y limiter la vitesse et la circulation de transit dans le cadre du même programme», est-il précisé dans un communiqué.

L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie travaille également à simplifier les demandes des citoyens. Pour mettre en place ces fermetures, il faut en effet recueillir les voix de tous les riverains concernés, un processus qui peut être long et fastidieux.

Si quelques résidents s’inquiètent de ne pas pouvoir accéder à leur stationnement dans une ruelle, la majorité des Rosepatriens se félicitent de cette annonce.