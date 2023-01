Fuite de gaz entre des Érables et Bellechasse

Une fuite de gaz entre les rues des Érables et Bellechasse requiert actuellement l’intervention du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). Les pompiers demandent à la population d’éviter le secteur et préviennent les résidents de la zone touchée qu’une coupure de courant est possible.

Fuite de gaz – intersection des Érables et Bellechasse – Première alarme – Coupure de courant possible. Merci d’éviter le secteur. pic.twitter.com/JjXLxiObfN — Sécurité incendieMTL (@MTL_SIM) January 28, 2023