Profiter de la relâche scolaire au marché Jean-Talon

Du 27 février au 3 mars, le Marché Jean-Talon organise la toute première édition de Vive la relâche scolaire!, un événement qui proposera des animations familiales gratuites tout au long de la semaine de relâche.

«Les Marchés publics de Montréal sont des lieux pour toute la famille et il est important pour nous de les mettre au cœur de notre programmation événementielle», soutient le directeur général de la Société des Marchés publics de Montréal dans un communiqué.

Parmi les activités, on trouve des cours de cuisine, des préparations de semis, un rallye d’exploration du marché, la projection de courts métrages, des animations artistiques et la tenue d’une kermesse.

Ces activités, qui s’étendront chaque jour de 9h à 16h, nécessitent une inscription en ligne. Les animations et les ateliers se tiendront au 2e étage du marché.

Coup d’œil sur les activités

C’est moi le chef!

Cet atelier de cuisine pour les enfants de 3 ans et plus leur apprendra à manier des instruments de cuisine, à découvrir de nouveaux aliments et à réaliser des recettes. Durée de 30 minutes.

Au Septième Micro-pousse

Ces trois ateliers participatifs d’une durée de 30 minutes permettront aux enfants d’apprendre les bases des micro-pousses afin de découvrir l’agriculture urbaine. Tous les enfants repartiront avec un pot à faire pousser chez eux.

La Tablée des Chefs

Les enfants de 11 ans et plus pourront participer à l’initiative La soupe solidaire en préparant des soupes minestrone à partir d’aliments invendus du marché. Ces soupes seront remises aux écoles primaires de la province pour offrir une aide alimentaire à leurs élèves.