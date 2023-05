Un premier pôle de mobilité sur la rue Masson

Le Pôle mobilité Masson sera situé entre la 9e Avenue, la 6e Avenue, la rue Masson et la rue Dandurand.

Trois stationnements de la rue Masson seront regroupés pour former un premier pôle de mobilité, c’est-à-dire un lieu stratégique de connexion facilitant les pratiques multimodales.

Lors de la séance du comité exécutif de mercredi matin, l’Agence de mobilité durable a présenté un projet d’aménagement de stationnements écoresponsables dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie: le Pôle de mobilité Masson.

Dans ce pôle de mobilité, on trouvera quatorze espaces de stationnement Communauto, six bornes de recharge électrique, un support pour douze vélos couvert ainsi que deux stations de réparation de vélo. Deux places de stationnement à court terme seront également réservées pour les personnes à mobilité réduite.

Étant donné que ce secteur se veut attractif pour les résidents du quartier, il y aura deux placottoirs pour permettre la socialisation, et les stationnements seront verdis par 75 arbres feuillus, des conifères, des arbustes et des plantes vivaces. Un hôtel à insectes y sera aussi aménagé.

Les travaux s’échelonneront de mai à octobre. En comité exécutif, le directeur général de l’Agence de mobilité durable, Laurent Chevrot, a souligné que les résidents du quartier ont été mis au courant du projet par de l’affichage, des accroche-portes distribués aux commerces et résidences du quartier ainsi que par un courriel envoyé au groupe Masson village.

Les détenteurs des permis de stationnement ont également été prévenus. Notons que, durant la période de travaux, l’un des trois terrains demeurera ouvert pour leur permettre d’y garer leur véhicule.

«Beaucoup d’espace à la mobilité privé et à l’auto en solo»

La conseillère du Plateau-Mont-Royal Marianne Giguère a déploré l’absence de stationnement sécurisé pour les vélos dans ce pôle de mobilité et le grand espace alloué à la mobilité privée et à la conduite automobile, électrique, certes, «mais pas sans conséquences».

«Il y a de plus en plus de gens qui ont de beaux vélos, des vélos qui valent cher et qui sont très lourds. Ceux qui n’habitent pas au rez-de-chaussée ou qui n’ont pas de cour, c’est vraiment un facteur limitatif. […] Il faut vraiment qu’on intègre ça dans notre offre comme ville ou comme arrondissement. Là, il n’y en a pas.»

Elle souhaite que l’Agence de mobilité durable effectue «un rebalancement» et qu’elle ajoute des casiers locatifs disponibles à l’année afin de permettre aux citoyens d’y entreposer leur vélo.

Laurent Chevrot a affirmé que la diversification de l’offre en matière de mobilité était une préoccupation partagée. Des stationnements sécurisés pour les vélos seront potentiellement ajoutés à d’autres projets de pôles de mobilité à venir.

Les trois stationnements sont reliés par des ruelles afin que les voitures ne traversent pas les îlots et que la vitesse des véhicules soit limitée.