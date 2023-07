Une jeune femme de 18 ans manque à l’appel à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite l’aide de la population à la suite de la disparition d’une jeune femme âgée de 18 ans.

Jeanne Bourque aurait été aperçue pour la dernière fois le 8 juillet vers 1 h 30 dans le secteur du parc du Père-Marquette, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, à Montréal.

SPVM

La jeune femme est de stature mince. Elle a la peau blanche et mesure 160 cm pour 52 kg. Elle a les yeux bleus, les cheveux blonds et elle s’exprime en français.

Au moment de sa disparition, Jeanne Bourque portait un chandail à manches courtes noir, un short de type cuissard noir et des souliers Adidas noirs avec des lignes blanches.

Elle se déplacerait à pied et possiblement en transport en commun. Elle pourrait notamment fréquenter l’île de Montréal et plus particulièrement les secteurs de Rosemont-La-Petite-Patrie, indique le SPVM.

Les enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité.

Toute personne ayant de l’information est invitée à composer le 911 ou à communiquer avec un poste de quartier.