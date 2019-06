Lambropoulos se représente à Saint-Laurent

L’heure est au bilan pour la députée fédérale de Saint-Laurent, Emmanuella Lambropoulos, alors que la dernière session parlementaire des Communes avant les élections prendra fin vendredi. La jeune femme défendra son siège en octobre.

Si elle est réélue, Mme Lambropoulos indique vouloir continuer de donner un coup de main aux organismes du quartier. «Même si tu ne peux pas toujours avoir des fonds fédéraux, il y a d’autres façons d’aider», dit-elle.

L’ancienne enseignante prend en exemple qu’elle pourrait utiliser sa plateforme Facebook pour appeler la population à distribuer des effets scolaires aux plus démunis.

La députée refuse de nommer des enjeux qu’elle compte cibler plus particulièrement. «Les besoins sont vraiment larges, alors je ne vais pas dire une chose plus qu’une autre», souligne-t-elle.

Or, l’environnement serait surveillé de près. «Il y a beaucoup de projets qui ont été approuvés par notre bureau et par Service Canada qui sont plus verts, déclare la Laurentienne. On veut que les gens soient plus au courant des problèmes environnementaux.»

Mme Lambropoulos avait récolté 58% des voix lors des élections partielles de 2017, devenant la plus jeune femme libérale aux Communes.