Les glaces extérieures bientôt ouvertes à Saint-Laurent

Avec la température qui commence à se refroidir, les glaces extérieures seront bientôt disponibles pour les amateurs de patinage et de hockey. L’arrondissement compte s’assurer de leur qualité malgré les périodes récurrentes de réchauffement ou de verglas.

On comptera cet hiver 12 patinoires, 12 ronds de glace, un anneau au parc Saint-Laurent, en plus de deux sentiers de glace aux parcs Beaudet et Hartenstein.

Les équipes de l’arrondissement sont de plus en plus présentes sur le terrain pour assurer l’entretien des glaces, souligne le directeur de la division de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, Patrick Igual.

«Avec les redoux qu’on vit, c’est sûr que ça cause des fontes de glace», dit-il.

Ces périodes de réchauffement ont doublé, passant environ de 2 à 4 dans les dernières années.

Si le nombre d’interventions a augmenté en raison des variations de la température, l’intérêt des citoyens demeurerait bien présent. La période où les patinoires sont accessibles ne se serait toutefois pas restreinte.

Solutions

Avec la patinoire Raymond-Bourque qui est actuellement en travaux, des ententes ont été conclues pour que les équipes de hockey de Saint-Laurent puissent jouer dans d’autres arrondissements.

Aucune alternative n’a toutefois été élaborée pour le patinage libre, ce qui ouvre la porte à un plus grand achalandage des glaces cet hiver.

En entrevue, M. Igual a révélé que l’installation d’une patinoire réfrigérée était actuellement à l’étude. On en compte huit au total sur le territoire montréalais, dont une au parc du Mont-Royal et cinq «Bleu Blanc Bouge» de la Fondation des Canadiens de Montréal.