La course Saint-Laurent sera de retour cette année

Après deux ans d’absence en raison de la pandémie, la course Saint-Laurent du Circuit endurance aura finalement lieu cette année. L’événement se tiendra le 10 avril. Le point de départ se situera aux ateliers municipaux sur le boulevard Cavendish.

Les participants traverseront le secteur industriel et celui de Bois-Franc sur une distance au choix de 1, 2, 5 ou 10 kilomètres. Certaines rues seront fermées et le stationnement sera interdit sur d’autres artères pour l’événement. Des panneaux de signalisation seront placés pour en informer les résidents.

Les personnes souhaitant participer à la course Saint-Laurent peuvent s’inscrire sur le site Internet du Circuit endurance à un coût variant entre 15 et 45 $ jusqu’au 6 avril. Il est également possible de s’inscrire le jour même. Un volet corporatif est également offert au coût de 30 $ par coureur.