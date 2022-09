La CNESST dévoile les conclusions sur la mort du travailleur de la Quincaillerie Richelieu Itée

Après l’accident survenu le 5 janvier dernier et entraînant la mort d’un travailleur dans un entrepôt de l’entreprise Quincaillerie Richelieu Itée, dans l’arrondissement Saint-Laurent, la CNESST rend finalement publique les conclusions de son enquête.

Le jour de l’accident, le travailleur, en pleine préparation de commande, récupérait de la marchandise entreposée au deuxième niveau d’un palettier, à l’aide d’un chariot tracteur et d’une remorque. Le travailleur était debout, un pied sur la dernière marche de l’échelle du chariot tracteur, et l’autre sur le dessus de la remorque. Il aurait alors perdu l’équilibre, et sa tête a frappé le sol. Les services d’urgences ont été appelés, mais le travailleur a refusé son transport à l’hôpital. Son corps a été retrouvé sans vie le lendemain chez lui.

Deux causes ont été retenues par la CNESST. Tout d’abord, la perte d’équilibre, qui a amené la chute d’environ 1m50 vers l’arrière, mais surtout la méthode de travail, la formation et la supervision des travailleurs qui étaient déficientes.

À la suite de l’accident, la CNESST a d’ailleurs interdit à l’employeur cette méthode de préparation de commandes, consistant à se tenir debout sur la remorque du chariot tracteur. Une formation sur l’utilisation sécuritaire des chariots tracteurs et des remorques a d’ailleurs été également imposée.