Un projet-pilote de nocturnes au MUMAQ

Le Musée des métiers d’arts du Québec (MUMAQ) allonge ses heures d’ouverture les mercredis afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d’avoir accès à ses expositions. Cette plage horaire coïncide avec les répétitions du chœur du cégep de Saint-Laurent, qui peut être entendu lors de ces soirées.

Le MUMAQ restera donc ouvert jusqu’à 20h les mercredis, alors qu’il ferme habituellement à 17h. Cela faisait un moment que l’équipe du musée songeait à offrir une plage horaire de soir pour les visites.

Ce projet pilote servira notamment à évaluer la demande pour des heures d’ouverture prolongées en soirée.

«C’est quelque chose qui pourrait accommoder les gens qui travaillent ou qui ont des cours en semaine, mais qui n’ont pas le temps de venir la fin de semaine», explique la directrice générale du MUMAQ, Perrette Subtil.

Le choix du mercredi soir comme première plage horaire de soirée permettra aux visiteurs d’entendre les répétitions du chœur du cégep de Saint-Laurent.

«Ça ajoute vraiment une expérience à la visite, continue Mme Subtil. On est dans une église dont l’architecture fait en sorte que le son est très bien réverbérée. On croit que les gens vont vraiment apprécier.»

Le chœur, qui existe depuis 2016, est composé d’une cinquantaine de choristes, dont des étudiants et enseignants du cégep de Saint-Laurent ainsi que des résidents de Saint-Laurent.

«On chante principalement de la musique du monde et notre niveau est assez élevé étant donné qu’il y a plusieurs étudiants en musique dans le chœur, mentionne la coordonnatrice du chœur, Rachel Sauvé. Ça me fait très plaisir que les gens puissent nous entendre.»

Ce projet pilote se poursuivra jusqu’à la fin de l’année. Le MUMAQ réalisera ensuite un bilan afin d’évaluer la demande pour cette plage horaire et d’adapter les heures d’ouverture en conséquence.

«On va revoir le tout au mois de janvier, mais on aimerait vraiment que ça devienne permanent», soutient la directrice générale.

D’ici là, en plus d’être ouvert le mercredi de 10h à 20h, le musée est accessible le mardi ainsi que du jeudi au dimanche de 10h à 17h.

Nouvelle exposition

Le MUMAQ accueillera l’exposition Texture graphite/texture composite du 28 octobre au 13 novembre. Celle-ci regroupera des œuvres d’étudiants en arts visuels du cégep de Saint-Laurent.

Des dessins et peintures exploitant la texture, entre autres, seront donc présentés. «Une fois par an, on donne de l’espace dans notre programmation aux étudiants en arts visuels du cégep, explique Perrette Subtil. Ça leur donne une belle visibilité et une expérience intéressante.»

L’exposition a été pensée par les professeures et artistes Joëlle Morosoli et Chantal Durand.