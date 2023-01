1000$ d’épicerie grâce à Éconologis

Pierre Vaillant, directeur d'Oasis Saint-Laurent (à gauche), en compagnie de bénévoles et de Gaétan Berad (au centre) d'Éconologis

Dans le cadre d’un concours réservé aux participants du programme Éconologis, Pierre Vaillant, directeur de l’organisme OASIS, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, a accepté le prix de 1000$ de cartes-cadeaux d’épicerie, qu’il remettra à l’heureuse gagnante, madame Sihem Baaziz.

Oasis Saint-Laurent offre un dépannage alimentaire aux familles qui résident à Saint-Laurent. Il va donc sans dire que le prix procurera un certain soulagement à madame Baaziz en ce début d’année, l’aidant à combler ses besoins en alimentation.

Le programme Éconologis est un programme gouvernemental en efficacité énergétique qui aide les ménages à revenu modeste à améliorer leur confort et à mieux contrôler leur consommation d’énergie.

Chaque mois, pour souligner les efforts entamés en matière d’efficacité énergétique dans leur foyer, l’entreprise Expertbâtiment remet une carte-cadeau de 1000$ à un ménage à faible revenu ayant reçu une visite de sensibilisation du programme. Expertbâtiment est un organisme dûment autorisé par le gouvernement du Québec à offrir le programme Éconologis, et ce, partout au Québec.

Le programme Éconologis comporte deux volets. Le premier inclut des conseils pratiques pour économiser en matière de chauffage et d’électricité et la réalisation de travaux légers pour faire face à l’hiver, comme le calfeutrage de fenêtre, l’installation de coupe-froid, l’isolation de prise électrique, etc. Le deuxième volet prévoit le remplacement de thermostats mécaniques pour des thermostats électroniques, sous certaines conditions.