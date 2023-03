Une balle dans l’abdomen pour avoir refusé de donner son cellulaire

Deux individus, dont un mineur, impliqués dans une affaire de vol qualifié avec arme à feu et une tentative de meurtre sur un piéton dans l’arrondissement de Saint-Laurent survenue en janvier, ont été arrêtés par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Jafaree Wright, 18 ans, a été arrêté le 8 mars. Il fait face à des accusations de tentative de meurtre, de vol qualifié avec arme à feu, de décharge d’arme à feu, de complot et de recel. Son complice, âgé de 16 ans, et dont l’identité ne peut être dévoilée en raison de son âge, a été appréhendé à la mi-février. Il a comparu devant la Chambre de la jeunesse et fait l’objet d’accusations de vol qualifié avec arme à feu, de voies de fait graves, de complot et de recel.

Le SPVM souligne que les deux suspects demeureront détenus en attendant la suite des procédures.

Tentative de meurtre

Le 7 janvier dernier, vers 23h30, la victime, un homme de 19 ans, circulait sur la rue Dépatie, près de la rue Cléroux, dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Les deux accusés, qui suivaient la victime depuis plusieurs minutes, ont tenté de lui dérober son cellulaire avant de lui tirer une balle dans l’abdomen. La victime, qui a résisté à ses agresseurs et crié à l’aide, s’est écroulée et les deux individus ont pris la fuite avant l’arrivée de la police.

Le SPVM indique que la victime, transportée d’urgence à l’hôpital, poursuit actuellement sa convalescence à domicile.

L’enquête policière de même que les arrestations ont été menées par la Section des enquêtes criminelles Ouest, avec l’appui du poste de quartier 7 (Saint-Laurent) et d’autres unités de soutien, souligne le SPVM.

Ce dernier collabore étroitement à CENTAURE, la stratégie québécoise du ministère de la Sécurité publique visant à contrer la violence armée.

Le SPVM rappelle l’importance de la collaboration de la population dans la lutte contre ce fléau qui sévit dans la métropole. Il encourage toute personne détenant des informations à communiquer avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est aussi possible de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.