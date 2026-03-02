La Course Saint-Laurent revient pour sa 33e édition le dimanche 12 avril. Les participants de tous âges pourront s’affronter sur des parcours de 1, 2, 5 ou 10 km à travers les secteurs Bois-Franc et industriel.

Organisée par le Club d’athlétisme Saint-Laurent Sélect inc., en collaboration avec l’arrondissement de Saint-Laurent, cette course est sanctionnée par la Fédération québécoise d’athlétisme et fait partie du Circuit endurance. Des bourses seront remises aux vainqueurs des épreuves de 5 et 10 km.

Impacts sur la circulation

L’événement entraînera des modifications de certains circuits d’autobus et la fermeture de rues dans le secteur. Les résidents sont encouragés à vérifier leurs trajets à l’avance pour éviter les désagréments. De plus, le stationnement sera interdit dans certaines rues à partir du vendredi 10 avril, avec des panneaux de signalisation indiquant les zones concernées.

En cas d’urgence le jour de la course, des policiers seront présents pour assister les résidents.

La communauté d’affaires est invitée à participer au Défi corporatif en inscrivant des équipes avant le 3 avril à l’adresse sls@slsathletisme.com. Les participants peuvent s’inscrire en ligne à un tarif préférentiel jusqu’au 9 avril à midi sur le site circuitendurance.ca. Les frais d’inscription varient selon l’âge des participants.

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