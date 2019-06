Une chorale sur les animaux

Le chœur Opus Novum proposera le 15 juin prochain son concert Bestiaire musical. L’occasion de découvrir la perception qu’avaient divers compositeurs à travers le temps sur les animaux.

« Je prépare souvent mes thèmes bien à l’avance, explique la directrice musicale Dorothéa Ventura. Je voulais faire quelque chose de plus printanier, léger. Je me disais que les animaux pourraient être un bon sujet, et que ce serait plaisant de mettre ensemble la vision qu’en avaient les compositeurs. » Certains passages, à ses yeux, peuvent se révéler à cet égard particulièrement amusants.

Pour autant, elle tient à ce que le concert reste accessible au plus grand nombre, notamment en proposant des pièces plus courtes. « J’aime bien l’idée que même si on ne connait rien, on puisse apprécier », résume-t-elle.

C’est à l’église de Saint-Léonard qu’aura lieu le concert. Un endroit tout naturel selon Mme Ventura. « Le chant choral classique n’est jamais amplifié. On cherche donc des endroits où l’acoustique est à son meilleur. » Elle rappelle à cet égard que les vieilles églises étaient souvent construites dans cette optique.

La chef entame sa sixième année au sein du chœur, qui a été fondé en 1998. Aucun prérequis n’est nécessaire pour en faire partie. « Il faut simplement avoir une bonne oreille et avoir envie de chanter en chœur, résume Mme Ventura. On le fait tous pour le plaisir ! »

Après ce spectacle, l’orchestre proposera sa seconde performance bisannuelle dans la période de Noël.