Des activités pour rejoindre les jeunes de Saint-Léonard

Jusqu’au 25 juillet, le tournoi Inter-Parcs se déroulera à Saint-Léonard. Une occasion selon les organisateurs de rejoindre les jeunes de l’arrondissement à travers diverses activités.

« Le but est de faire en sorte que ceux qui habitent à Saint-Léonard puissent faire des activités dans lesquels ils peuvent rencontrer d’autres jeunes, et éviter qu’il ne reste simplement chez eux à ne rien faire », révèle d’entrée Willy Antoine, le coordonnateur de l’événement.

Au total, 5 disciplines seront proposées. Les traditionnels basketball et soccer, ainsi que flag-football et ballon-chasseur. Nouveauté cette année, un tournoi de NBA 2K sera également proposé sur PlayStation et Xbox à la bibliothèque d’arrondissement. Une façon, selon les organisateurs, de rejoindre davantage de jeunes. « On espère qu’il y aura une vingtaine ou trentaine de participants à chacune des activités, poursuit M. Antoine. Ça s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans, mais on peut également tolérer des personnes un peu plus vieilles. »

À cet égard, l’un de leurs objectifs, cette année, est également d’amener la gent féminine à s’intéresser à la programmation de l’événement. « Elles étaient moins présentes dans les années passées, alors on fait des efforts pour aller à leur rencontre et leur parler de ce que nous faisons », explique M. Antoine.

Le tournoi de NBA 2K se déroulera jusqu’au 4 juillet. Les autres activités commenceront à cette dernière date et se poursuivront jusqu’au 24 juillet, dans les parcs Delorme, Luigi-Pirandello, ainsi que Wilfrid-Bastien.