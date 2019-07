Concours pour un nouveau logo

Afin de se doter d’un nouveau logo, le Collectif Jeunesse a lancé un concours de design ouvert à tous les résidents de Saint-Léonard. Les participants ont jusqu’au 13 septembre pour soumettre leur proposition.

« Le logo actuel est un peu vieux et on ne sait pas trop ce qu’il signifie exactement, admet Maude Joanisse, la directrice intérimaire de la Maison des jeunes de Saint-Léonard. On s’est dit qu’on pouvait en faire un concours et donner l’opportunité aux gens de Saint-Léonard de le créer. »

Le logo devra représenter les thématiques de la jeunesse, de la concertation et de la diversité. Un titre et un texte accompagnateur sont également demandés afin de fournir une explication sur ce que l’idée soumise représente, et sur la démarche parcourue pour arriver au résultat final. Une bourse de 300 $ sera remise au gagnant.

« À la fin du délai, au mois de septembre, un comité va s’assurer que les logos soient conformes, explique Mme Joanisse. Puis, lors d’une rencontre du Collectif Jeunesse, ils seront ensuite soumis au vote de façon anonyme. Les trois qui auront reçu le plus de votes seront ensuite proposés pour un 2e tour. »

Le gagnant sera ensuite invité lors d’une activité de lancement à venir présenter son œuvre et les circonstances dans lesquels il l’aura créé. « On n’a aucune attente. On veut seulement être surpris et que ça sot plaisant pour tout le monde, conclut Mme Joanisse. C’est l’idée de la collectivité, de faire quelque chose tous ensemble. »