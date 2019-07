Un financement pour la zone Viau-Robert

Concertation Saint-Léonard a récemment obtenu deux subventions de la part de l’arrondissement pour la poursuite de ces activités de revitalisation urbaine intégrée (RUI) de la zone Viau-Robert.

Au total, c’est un peu moins de 90 000 $ que l’organisme communautaire recevra, en soutien à ses démarches de revitalisation du secteur. « Ça nous permet d’organiser des activités variées pour animer le milieu de vie et briser l’isolement », résume la directrice adjointe de Concertation Saint-Léonard, Sophie Sylvie Gagné.

En 2016, l’arrondissement avait donné le feu vert pour le projet de transformation du Domaine Renaissance, qui prévoit le remplacement progressif des divers immeubles le composant. Parmi ceux-ci, une coopérative de 195 logements sociaux devrait en principe être inaugurée à la fin de l’été 2020.

Le RUI Viau-Robert devrait rester en place jusqu’en 2023. « Nous sommes là pour la période de transition, explique Mme Gagné. On collabore beaucoup avec la coopérative et on les accompagne pour qu’ils soient bien outillés. »

Dans cette optique, et en étant consciente que son organisme ne sera pas toujours présent, Mme Gagné s’efforce de donner les outils nécessaires aux résidents pour qu’ils puissent devenir plus autonomes. « On veut que les partenaires gardent l’habitude d’utiliser les locaux et de créer des liens avec les citoyens sur le site, souligne-t-elle. Notre but est de voir comment on peut outiller et apporter certains changements de façons constructive et durable pour la suite. »

Le prochain événement de la RUI Viau-Robert sera une épluchette de blé d’Inde, qui devrait avoir lieu à la fin août.