Que faire à Saint-Léonard durant le printemps ?

Avec l’arrivée des beaux jours, les activités en extérieurs reprennent. Découvrez les activités sportives et culturelles offertes gratuitement à Saint-Léonard.

Tennis libre

Les cours de tennis sont ouverts pour la pratique en simple, la pratique en double est limitée à deux bulles familiales. Vous pouvez jouer au tennis dans les parcs Hébert, Luigi-Pirandello, Coubertin, Pie-XII, Ferland, Wilfrid-Bastien et Ladauversière. L’inscription en ligne est obligatoire sur le site internet de Loisirs Montréal.

Badminton

Des sessions de badminton sont offertes au gymnase du Centre Leonardo da Vinci. Du lundi au vendredi de 14h30 à 19h et les fins de semaine de 10h à 16h. L’inscription en ligne est obligatoire sur le site internet de Loisirs Montréal.

Soccer libre

Vous pouvez pratiquer le soccer sur le terrain synthétique de l’aréna Martin-Brodeur du lundi au vendredi, de 16 h à 18. Ainsi que sur le terrain synthétique du stade Hébert le vendredi, de 16 h 30 à 18 h 30. L’inscription en ligne est obligatoire sur le site internet de Loisirs Montréal.

Marche et course libre

Vous pouvez pratiquer la marche ou la course sur le terrain synthétique de l’aréna Martin-Brodeur, du lundi au vendredi de 16 h à 18 h.

Baignade libre

Le complexe aquatique de Saint-Léonard est ouvert à la nage libre. Vous devez réserver votre plage horaire et votre bassin le jour même de l’activité sur le site de la piscine. Vous ne pouvez pas vous présenter en personne sans réservation, l’entrée vous sera alors refusée. Réservation en ligne.

Prêt d’équipement dans les pavillons de parcs

À partir de la mi-mai, vous pourrez emprunter gratuitement avec votre carte Accès Saint-Léonard du matériel récréatif. Ces articles seront disponibles dans les pavillons des parcs Delorme, Coubertin, Giuseppe-Garibaldi, Hébert, Luigi-Pirandello, Coubertin, Pie-XII, Ferland, Wilfrid-Bastien et Ladauversière.

Activités sportives à la maison

Des séances de sport sont offertes gratuitement par Zoom afin de pratiquer à la maison. Vous pouvez ainsi faire de la danse, du yoga et de la zumba les soirs de semaine. Il suffit de se connecter via le lien Zoom. Toutes les informations sont disponibles sur le site de l’arrondissement.

La Jardinothèque

En plus des livres et des jeux, vous pourrez emprunter de quoi jardiner à la bibliothèque de Saint-Léonard. En partenariat avec l’Écoquartier de l’arrondissement, la bibliothèque vous prête des semences et des outils de jardinage. Ceux qui empruntent des semences sont invités à retourner de nouvelles graines afin de les aider à développer leur collection.

Atelier de BD pour enfants

L’autrice Lucile de Pesloüan proposera le samedi 15 mai, à 14h, un atelier à destination des enfants de 7 à 15 ans. Ils y apprendront à créer leur propre bande dessinée. Inscriptions auprès de la bibliothèque de Saint-Léonard : 514 328-8500.

Formations en informatique

Des formations gratuites en informatique sont offertes par AlphaNumérique. Elles sont disponibles en ligne, via Zoom. Une formation sur le cyberharcèlement sera proposée le mardi 27 avril, à 14h. Des initiations aux tablettes Ipad et Androïd sont accessibles les mercredis 5, 12 et 26 mai à 14h. Inscriptions par téléphone au 514 328‐8500.

Les règles de distanciation applicables

La pratique d’un sport en extérieur est conditionnée aux mesures sanitaires suivantes :

Il n’est pas obligatoire de porter un couvre-visage entre personnes qui habitent à la même adresse ou seul, avec une autre personne ou en groupe de 8 personnes maximum, à condition de garder au moins 2 mètres de distance.

Si un groupe composé de plus de 2 personnes ne proviennent pas de la même bulle familiale, le couvre-visage doit être porté par toutes les personnes du groupe en tout temps.

Pour les sports collectifs, seule la pratique d’habiletés est autorisée, à moins que la pratique soit limitée au sein d’une même bulle familiale.