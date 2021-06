Euro 2021: Encourager la «Squadra Azzurra» au Milano

Plusieurs générations de partisans italo-canadiens étaient au rendez-vous au restaurant-café Milano, pour soutenir la Squadra Azzurra pour son 2e match à l’Euro de soccer. Le temps d’un match, ils ont partagé avec Métro leurs meilleurs souvenirs sportifs vécus dans cet établissement emblématique de Saint-Léonard, et leurs prédictions pour l’édition de cette année.

Sept ans après la dernière participation italienne à une compétition internationale majeure, les supporteurs ont pu se réjouir de la forme affichée par leur équipe favorite.

«On est très heureux du retour de la Squadra. Nous sommes invaincus depuis l’automne 2018, c’est excellent mais tout peut se passer dans un tournoi comme celui-ci», affirme Gigi, un habitué des lieux.

Malgré la qualité des joueurs de la Nazionale de cette année, il est encore trop tôt pour parler de victoire.

«On revient aujourd’hui en force avec de bons résultats, on espère aller le plus loin possible. Seul l’avenir nous le dira», confie une spectatrice du match.

À l’épreuve du temps

Établissement bien connu des Italo-canadiens et de leurs amis, le restaurant et café Milano est devenu au fil du temps un lieu de rendez-vous incontournable pour les résidents du quartier. L’établissement fêtera d’ailleurs cet été ces 50 ans d’existence.

«C’est la place la plus connue de la communauté italo-canadienne de Saint-Léonard. Tout le monde est déjà venu boire un café ici, ou pour se retrouver et discuter. Je suis arrivé en 1977 et je viens ici très souvent. C’est vraiment une institution», indique Nicolangelo.

Chacun possède un souvenir sportif gravé dans leur mémoire, avec comme point commun le soccer, et évidemment le Milano.

«Pour moi, c’était la Coupe du Monde 1982 en Espagne. J’étais bien entendu ici pour voir les matchs de l’Italie. J’en garde un magnifique souvenir», partage Matteo Paranzino, le propriétaire et fondateur des lieux.

Même son de cloche du côté de son fils Marco, qui travaille depuis 25 ans au côté de son père.

«Quand l’Italie a gagné la Coupe du Monde en 2006, c’était extraordinaire. Il y avait au moins dix fois plus de monde qu’aujourd’hui, les trottoirs étaient pleins de monde ! Il n’y avait pas de Covid en ce temps-là», raconte-t-il en souriant.

Matteo et son fils Marco, en compagnie de Nicolangelo et de jeunes partisans de l’équipe d’Italie.

Un soutien intergénérationnel

Beaucoup de jeunes sont sur place pour suivre le match. Munis de leur drapeau vert-blanc-rouge et habillés du maillot azur de la sélection, ces derniers donnent de la voix à chaque action proche du but adverse.

«Une ambiance comme celle-ci, ça nous a manqué pendant la Coupe du Monde en 2018», explique un jeune spectateur.

«Mes parents me racontent parfois des matchs de 2006, mais j’étais trop jeune pour m’en rappeler. Cette année j’espère que je vais pouvoir vivre un moment pareil.»

Des jeunes partisans sur la terrasse du Milano.

Des générations d’amateurs de soccer, le Milano a pu en accueillir quelques-unes depuis sa fondation.

«Depuis que j’ai fondé le café Milano en 1971, les matchs de l’Italie ont toujours été diffusés. Nous avons vu passé des parents, des enfants, des petits enfants, et même une quatrième génération de partisans ici», raconte Matteo.

Une victoire 3-0 contre la Suisse a suscité la grande joie de tous les gens présents sur les lieux. Ils se sont donnés rendez-vous pour le prochain match contre le Pays de Galles.

«Nous allons être ici jusqu’au bout. Je prévois un match France-Italie pour la finale. Que le meilleur gagne!», lance un partisan.

L’Italie est la première équipe de la compétition qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro, l’engouement des partisans n’est donc pas prêt de diminuer dans les jours à venir au Milano.