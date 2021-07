Journée artistique pour promouvoir les services communautaires

Une journée de création artistique était organisée le mardi 13 juillet par Horizon Carrière et l’Accueil aux Immigrants de l’Est de Montréal (AIEM) afin de promouvoir leurs services auprès de la population léonardoise.

Premières du genre depuis le début de la pandémie, ces activités ont permis par la même occasion à des jeunes d’Horizon Carrière d’embellir des bacs à fleurs situés devant les locaux de ces deux organismes.

Avec les conseils d’une artiste, ces cinq jeunes avaient préparé en amont un projet de création de peinture pour décorer le mobilier d’agriculture urbaine situé devant la bâtisse du 5960 rue Jean Talon est.

L’équipe du centre a pu également mettre la main à la pâte.

« Cette démarche artistique se veut être aussi un moyen pour embellir notre quartier et de rendre la rue Jean Talon plus vivante. », explique Bérangère Marin, agente de communication d’Horizon Carrière.

Les autres visiteurs ont également pu s’initier à un atelier de peinture « tie dye » sur des sacs fourre-tout offerts par le centre d’employabilité léonardois.

« C’est génial de pouvoir venir avec les enfants et faire une activité créative. », s’est réjoui Myriam, une maman venue avec ses trois fils.

Les familles présentes ont pu participé à une série d’ateliers de création animés par des intervenants de l’AIEM et d’Horizon Carrière.

« Ça a été une année difficile pour nous avec la pandémie, on est heureux de pouvoir accueillir à nouveau du monde et de voir de nouveaux visages dans nos locaux. » Mathieu Leclerc, chef du développement et des projets à Horizon Carrière

Se faire connaître auprès de la population

L’inauguration des œuvres sur les bacs à fleurs marquait aussi l’occasion de fêter le premier 4 à 7 organisé en collaboration avec l’AIEM.

Les visiteurs pouvaient circuler librement entre les deux étages des locaux des deux organismes partageant le même immeuble, afin d’en apprendre plus sur leur fonctionnement.

« C’est l’occasion parfaite pour approcher la population de Saint-Léonard de manière conviviale, et de faire découvrir nos locaux et nos services pour illustrer l’étendue de ce qui est proposé au 5960 par Horizon Carrière et par l’AIEM. », partage Bérangère.

« Les gens pensent que nous sommes juste un centre d’employabilité, mais nous organisons une multitude d’activités en tout genre durant l’année. Il y en a pour les adultes comme pour les plus jeunes », déclare Régine Lemaine, chargée de projet d’Horizon Carrière.

Même son de cloche à l’étage d’en dessous du côté de l’AIEM, où les participants ont pu s’adonner à des ateliers de peinture et de coloriage, ainsi qu’à un tour des locaux.

« On en profite pour partager les ressources offertes par notre organisme aux familles en matière d’intégration et d’installation, ainsi que les cours de francisation et les services de halte-garderie que nous proposons. On leur partage aussi les activités à venir qui reprennent avec l’assouplissement des mesures sanitaires », explique un employé de l’AIEM.

L’AIEM fêtera en septembre ses 35 ans, un évènement sera organisé pour l’occasion.

D’autres journées de ce type sont à venir du côté d’Horizon Carrière, qui prévoit d’organiser régulièrement des 4 à 7.

« À l’avenir, on aimerait vraiment promouvoir et transformer notre bâtisse du 5960 Jean Talon en un point de référence communautaire dynamique pour les habitants de Saint-Léonard », dit Bérangère Marin.