La saison de la science-fiction débute à Saint-Léonard

Jusqu’au 27 novembre, la bibliothèque de Saint-Léonard transporte les Léonardois dans le futur avec un large éventail d’activités divisées en six volets sur le thème de la science-fiction.

Cette série d’évènements commence avec un concours de type jeu-questionnaire. Jusqu’au 7 octobre, les participants devront répondre à des questions pour gagner des livres et des jeux.

Avec un concours de questions posées aux participants, ce concours se fera dans la section jeunesse pour les 0-13 ans et à la section adulte pour les 14 ans et plus

Des films pour petits et grands

Plusieurs soirées cinéma seront organisées durant cette saison de la science-fiction, soit le 6 et le 24 octobre, ainsi que le 10 et le 21 novembre.

Les quatre longs-métrages qui seront projetés sont Wall-E de Andrew Stanton, Le géant de fer de Brad Bird, Annihilation de Alex Garland et Premier contact du réalisateur québécois Denis Villeneuve.

Festival de la science-fiction

« Vers l’infini et plus loin encore ! » : cette activité de jeux de construction s’adresse à tous les âges, et se tiendra le 1er octobre à 15 heures à la bibliothèque.

« Houston, nous avons un problème… » : petits et grands pourront venir essayer des jeux de société sur le thème de la science-fiction, le 2 octobre à 10 heures.

« Soirée sous les étoiles » : une soirée d’observation astronomique à l’extérieur de la bibliothèque. Des professionnels du Planétarium Rio Tinto Alcan seront présents pour ce rendez-vous incontournable. L’activité se fera le 2 octobre à 18 heures. Une inscription est requise.

« Scotty? Téléportation! » : les familles sont invitées à venir à cet après-midi cinéma déguisé le 3 octobre dès 13 heures. Sur inscription.

« 1,2 Gigawatt! » : accompagnés d’un robot, les participants devront se promener dans la bibliothèque et résoudre des devinettes. Cette activité en famille se tiendra le 3 octobre à 14 h 30. Sur inscription.

Des ateliers scientifiques pour les enfants de 6 à 12 ans

« Passion : Aviation! » : les enfants de 9 à 12 ans pourront s’inscrire et construire leur propre planeur et comprendre comment vole un avion. Le 16 octobre à 14 heures.

« Le jour et la nuit! » : les enfants de 8 à 10 ans pourront découvrir comment la Terre autour du Soleil grâce à un montage qu’ils fabriqueront. Le 17 octobre à 14 heures. Sur inscription.

« À la découverte de Mars! » : qu’est-ce qui différencie Mars de la Terre? À quoi servent les sondes spatiales? Les enfants de 6 à 9 ans pourront trouver réponse à ces questions le 13 novembre à 14 heures. Sur inscription.

« Jeu-questionnaire sur l’astronomie » : avec en main une mini représentation du système solaire, chaque équipe d’enfants de 10 à 12 ans essaiera de gagner en répondant aux questions. Le 14 novembre à 14 heures. Sur inscription.

Activités «Sci-Fi» à la Fabricathèque

« Imprime ton héros Star Wars en vinyle » : les enfants de 6 à 12 ans pourront personnaliser leur chandail avec la technique de l’impression sur vinyle thermocollant et le transfert à chaud. Le 25 septembre à 14 heures. Sur inscription.

Jeux vidéo « Sci-Fi» : pour les enfants de 8 à 12 ans, le 27 septembre à 16 heures. Sur inscription.

Initiation aux LEGO Mindstorm : les enfants de 8 ans et plus pourront venir construire des robots qui parlent et marchent grâce aux briques programmables Mindstorm. Le 9 octobre à 14 heures.

« Animons des robots! » : les enfants prennent le contrôle des robots et relèvent des défis en créant des séquences de déplacement. Enfants de 6 à 12 ans. Le 6 novembre à 14 heures. Sur inscription.

Activités de clôture

Deux kiosques scientifiques à entrée libre seront mis en place pour célébrer la clôture de la saison le 27 novembre à partir de 14 heures.

Des expérimentations insolites seront placées dans la bibliothèque et chaque enfant pourra repartir avec sa propre création. À noter que toutes les inscriptions aux activités se font sur place à la bibliothèque, ou par téléphone au 514 328-8500.