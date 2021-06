Disney investit l’animation africaine de science-fiction

Misant sur l’Afrique, Disney s’est associé à une dizaine de créateurs du continent pour produire une série de courts-métrages animés, Kizazi Moto: Generation Fire, qui sera diffusée mondialement sur sa plateforme de streaming Disney+ fin 2022, a annoncé l’entreprise jeudi lors du 60e festival d’Annecy.

Les dix films de dix minutes composant cette série d’anthologie «répondent à la même question de manière très différente: à quoi ressemblera l’avenir de l’Afrique d’un point de vue africain», a précisé Orion Ross, vice-président Animation pour Disney EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), lors d’une conférence pré-enregistrée.

«Des créateurs du Zimbabwe, d’Ouganda, d’Afrique du Sud, du Nigeria, du Kenya et d’Egypte» y «apporteront leurs visions uniques», a-t-il ajouté.



«Exploitant la fascination mondiale pour l’afro-futurisme, stimulée par Black Panther de Marvel, et s’inspirant de la riche histoire et des diverses cultures du continent», chaque film présente un mélange de «fantaisie, de technologie futuriste, d’extraterrestres, de dieux, de monstres, d’action et d’adrénaline pour les fans de tous âges…», a-t-il assuré.

«Le studio sud-africain Triggerfish sera le producteur principal, et Peter Ramsey (Spider-Man: New Generation), le « producteur exécutif».



Cette annonce survient alors que le festival d’Annecy, rendez-vous majeur du cinéma d’animation (jusqu’à samedi), met cette année à l’honneur l’Afrique, dont Disney «reconnaît l’énorme potentiel», selon Orion Ross.

Le studio de Mickey a ainsi annoncé en décembre s’associer «à la société panafricaine de divertissement Kugali pour créer une nouvelle série de science-fiction qui sera diffusée sur Disney+ en 2022». Baptisé Iwaju («futur» en yoruba, une langue d’Afrique de l’Ouest), elle «se déroule dans une version future de Lagos, au Nigeria».



La chaîne Disney Junior et Disney+ diffuseront en outre en 2023 une série pour enfants, Kiya & the Kimoji Heroes, produite par la société canadienne eOne à partir de personnages créés par les Sud-Africains Kelly Dillon et Marc Dey.

Elle met en scène Kiya, une super-héroïne de sept ans passionnée de danse et d’arts martiaux.

Disney n’en oublie pas moins ses partenaires du Vieux continent, en témoigne l’arrivée, le 28 juillet sur Disney+, des Aventures au parc de Tic et Tac, la première série d’animation européenne originale créée pour la plateforme, produite par le studio français Xilam.



L’un de ses épisodes, Le Fantôme, a été sélectionné pour la compétition officielle d’Annecy dans la catégorie films de télévision.