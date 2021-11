Le ProGym d’Hochelaga désormais déménagé à Saint-Léonard

ProGym Montréal rouvrira bientôt ses portes sur le boulevard Langelier, à Saint-Léonard. Le centre d’entraînement a dû quitter Hochelaga puisque la bâtisse qu’il occupait depuis 25 ans sera rasée au profit d’une tour à condos.

Les nouvelles installations réparties sur deux étages seront assez grandes pour accueillir les quelque 8000 abonnés, assure la direction.

«C’est à peu près aussi grand que l’ancien gym d’Hochelaga. Les deux étages permettent d’avoir plus de salles différentes, et donc des sections mieux isolées les unes des autres», explique Rémy Bossé, copropriétaire de ProGym Montréal.

La direction a dû s’armer de patience avant de pouvoir trouver un immeuble assez grand pour accueillir le complexe sportif.

«On parle de quelque chose de l’ordre de 60 000 pieds carrés. Trouver à Montréal des locaux de cette envergure-là a été assez difficile», raconte Rithy Chea, directeur des opérations du ProGym.

On est très excités à l’idée d’ouvrir bientôt, on voit déjà une nouvelle clientèle qui est au rendez-vous. On a de bons retours des premiers visiteurs, tout le monde trouve que c’est une amélioration par rapport à l’ancienne place

Rémy Bossé, copropriétaire de ProGym Saint-Léonard