Désengorger le complexe sportif de Saint-Léonard

Alors que le manque de plateaux sportifs se fait sentir dans le secteur hautement fréquenté du complexe sportif de Saint-Léonard, l’arrondissement souhaite procéder au réaménagement du terrain naturel de soccer déjà présent. La construction d’un terrain de basketball avec éclairage est également envisagée.

Située à proximité du complexe, les élèves de l’école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry constituent la majeure partie de la fréquentation de ces installations.

La maison d’enseignement regroupe plus de 2800 élèves ainsi qu’un important programme de Sports-études, autant d’usagers pour ces installations multisports situées en plein cœur de Saint-Léonard.

Avec ces nouveaux aménagements, l’arrondissement explique qu’ils pourraient ainsi bénéficier d’une meilleure offre de ces infrastructures pendant les heures scolaires et parascolaires, en plus de proposer des espaces supplémentaires pour la pratique sportive libre.

«Le repositionnement nord-sud du terrain de soccer, la création d’un sentier, l’aménagement d’un nouveau terrain de basketball et l’installation d’un système d’éclairage permettra à cette zone, présentement cloisonnée, d’être plus visible et plus sécuritaire pour tous.» Extrait d’un communiqué de l’arrondissement de Saint-Léonard.

Parallèlement, l’Association du soccer de Saint-Léonard, comptant plus de 1 800 membres, avait régulièrement manifester son besoin de terrains de soccer afin de poursuivre son développement et sa programmation toujours plus grandissante.

Le Club basketball St-Léonard ainsi que la Maison de jeunes de Saint-Léonard pourraient également étendre leurs activités estivales comme les camps de jours et autres événements sportifs comme les compétitions Inter Parcs et les Jeux de la rue.

Un aménagement stratégique

Une rencontre avait précédemment eu lieu avec des représentants de l’école secondaire, de l’arrondissement et du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) afin de discuter notamment des enjeux causés par l’emplacement de cette zone.

À la suite de celle-ci, il avait été déterminé que des infrastructures sportives et des aménagements supplémentaires contribueraient à fluidifier la fréquentation du secteur et à le rendre plus sécuritaire.

Le terrain de soccer naturel serait donc repositionné en suivant un axe nord-sud, et le futur terrain de basketball verrait le jour à proximité de celui-ci.

Les nouveaux aménagements de ces deux plateaux sportifs désengorgeraient le plateau existant du terrain de soccer synthétique central.

Ils offriraient également un espace pour les jeunes pour la pratique libre du basketball, un autre sport de plus en plus populaire à Saint-Léonard.

Financement

L’estimation des coûts pour ces deux aménagements totalise près de 675 000$.

Le dépôt de ces deux projets s’inscrit dans le cadre du Programme des installations sportives extérieures (PISE) de la Ville de Montréal.

Ce dernier permet aux arrondissements de bénéficier d’une contribution financière de la Ville et de mener à bien des projets dans les parcs et espaces verts de leur territoire.

Pour la période 2022-2025, l’aide financière prévue au PISE est de 56,1 M$ pour l’ensemble des arrondissements de Montréal concernés.

L’aide financière de la Ville correspondrait à un maximum de 80% des coûts admissibles. Le reste des coûts d’opération et de la programmation seront entièrement assumés par l’arrondissement de Saint-Léonard.