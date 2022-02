«Merci du fond du cœur»: une campagne pour remercier le personnel de la santé de l’Est

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL) mène durant le mois de février une campagne de remerciements afin de souligner l’important travail du personnel de la santé lors des 23 derniers mois de pandémie. Plusieurs activités et kiosques font ainsi le tour des établissements de santé de l’est de la métropole. Métro était présent vendredi pour l’activité de reconnaissance de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

La campagne, intitulé «Merci du fond du cœur», bat son plein depuis le début du mois de février et émane d’une volonté de l’administration du CIUSSS-EMTL de rendre hommage à son personnel, mis à rude épreuve lors des deux dernières années.

«Depuis le début de la pandémie, partout sur le terrain et en arrière-scène, les employés, gestionnaires et médecins du CIUSSS-EMTL se serrent les coudes et se dévouent corps et âme, le plus souvent dans l’urgence. Cette campagne vise à leur mettre du baume au cœur et souligner leur travail exceptionnel», explique Valérie Lafleur, relationniste média pour le CIUSSS-EMTL.

Je pense qu’on a tous besoin d’un peu d’encouragements de la population, mais aussi de nos dirigeants. C’est un message pour nous dire qu’on est valorisés, et qu’on ne nous abandonne pas dans ce contexte difficile. François Marquis, chef de l’unité des soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Gestes de remerciements

Depuis le 1er février, un chariot chargé de petites douceurs alimentaires sillonne le territoire du CIUSSS et s’arrête dans chacune de ses installations.

«Avec notre équipe de nutritionnistes, nous avons fait de la recherche de produits et concocté plusieurs pâtisseries préparées spécialement sur place. C’est un petit geste, certes, mais qui, on l’espère, fera une grande différence dans la journée du personnel», a déclaré Diane Paradis, directrice adjointe du département de l’hôtellerie et du développement durable au CIUSSS-EMTL.

Le personnel du service de restauration de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont a préparé des petites douceurs sur place pour l’activité de vendredi dernier. (Photo: David Flotat, Métro Média)

En ce 18 février, le kiosque de distribution était présent dans les locaux de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR). Une initiative dont s’est réjoui le Dr François Marquis, chef de l’unité des soins intensifs.

«C’est important d’avoir ce genre d’activités pour resserrer les liens entre le personnel, mais aussi pour se sentir valorisés, partage-t-il. Comme dans n’importe quel travail, quand un patron s’arrête et nous dit bravo, ça fait du bien.»

Même son de cloche du côté de Stéphanie Goupil, inhalothérapeute à HMR.

«Ça nous donne l’occasion de voir qu’on reconnaît nos efforts et ça fait du bien. Les derniers mois n’ont pas été faciles et les gens oublient parfois que nous vivons la pandémie aussi bien dans notre vie personnelle qu’au travail.»

Le Dr Marquis rappelle par ailleurs que le personnel de la santé connaît toujours actuellement des conditions de travail difficiles.

«Parfois, on peut avoir l’impression qu’on encaisse l’ensemble des frustrations de la population par rapport à la COVID. À la sortie du tunnel, c’est appréciable de recevoir cette reconnaissance et ces encouragements de la part de nos dirigeants.»

Le personnel de l’HMR a pu venir profiter gratuitement d’une boisson chaude et d’une pâtisserie avec leurs collègues. (Photo: David Flotat, Métro Média)

Autres activités

D’autres activités ont eu lieu précédemment dans le cadre de cette campagne, et diverses activités continueront de se dérouler d’ici la fin du mois de février.

«Deux listes musicales, l’une relaxante et l’autre dynamisante, ont ainsi été développées par et pour les employés. Les gestionnaires et employés sont également invités à remettre des cartes de remerciements à leurs collègues», précise Valérie Lafleur.

Le 15 février, le Stade olympique de Montréal s’est également illuminé aux couleurs du CIUSSS afin de rendre hommage au personnel. (Photo: Courtoisie, CIUSSS-EMTL)