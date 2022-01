COVID-19: la baisse des hospitalisations se confirme

Le Québec fait état d’une baisse des hospitalisations dues à la COVID-19, et ce, pour la deuxième journée consécutive. Les admissions aux soins intensifs enregistrent également une diminution.

Les établissements de santé québécois notent une diminution des hospitalisations liées à la COVID-19, avec une baisse de 60 personnes, ce qui donne un total de 3351 personnes hospitalisées dans la province. Les admissions aux soins intensifs enregistrent également une baisse de 20 personnes, pour un total de 265 personnes.

Parmi les nouvelles hospitalisations du jour, on dénombre 77 personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose depuis moins de 14 jours, 13 primovaccinés, 133 personnes ayant reçu au moins deux doses, 104 personnes ayant reçu au moins trois doses et 19 enfants âgés de 0 à 4 ans.

Les infections atteignent pour cette nouvelle journée le chiffre de 5995. Cette donnée n’est toutefois pas représentative du nombre réel de cas, puisque le dépistage est limité à un nombre restreint de personnes.

Hospitalisations actives dans les hôpitaux de Montréal

Hôpital Hospitalisations

actives Variation depuis la veille Institut de cardiologie de Montréal 19 +1 Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 120 +5 Hôpital général de Montréal 42 -2 Hôpital général juif 138 0 Centre hospitalier de St. Mary 72 -3 Hôpital Maisonneuve-Rosemont 198 0 Hôpital de Verdun 65 +2 CHU Sainte-Justine 31 -4 L’Hôpital de Montréal pour enfants 10 -1 Hôpital neurologique de Montréal 5 -1 Hôpital Royal Victoria 90 -13 Hôpital de LaSalle 3 0 Hôpital général du Lakeshore 72 0 Hôpital de Lachine 16 -2 Hôpital Fleury 34 +2 Hôpital Jean-Talon 38 0 Hôpital Santa Cabrini 70 +2 Centre hospitalier de l’Université de Montréal 112 +1 Hôpital Notre-Dame 64 0 Nombre d’hospitalisations actives dans les hôpitaux de Montréal

Le Québec enregistre 59 nouveaux décès

Le Québec recense 59 nouveaux décès dans les dernières 24 heures. Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 au Québec passe ainsi à 12 698 décès.

Les éclosions actives affichent le chiffre de 1611 pour la date du 20 janvier. Une éclosion active correspond à la survenue d’au moins deux cas confirmés de COVID-19 au cours d’une période maximale de 14 jours et ayant un lien avec un lieu ou un événement précis, selon l’INSPQ.

Le taux de reproduction effectif (Rt) diminue à 0,37, témoignant que l’épidémie est présentement contrôlée.

Ce sont 824 942 personnes qui ont été infectées au Québec depuis le début de la pandémie. Encore une fois, il est important de préciser que le nombre de cas répertoriés n’est pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Les prélèvements à la date du 20 janvier s’élèvent à 41 258 tests réalisés.