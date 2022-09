Les services de l’Arrondissement ouverts ou fermés pour la fête du Travail?

Ce lundi 5 septembre, jour férié de la fête du Travail, rimera avec congé pour de nombreux Léonardois. Certains services de l’Arrondissement de Saint-Léonard seront ainsi fermés ce jour-là.

Pour ceux qui auraient souhaité pratiquer une activité sportive pour ce jour de congé, les arénas Martin-Brodeur et Roberto-Luongo ainsi que le complexe aquatique seront fermés.

Les terrains synthétiques du complexe sportif Saint-Léonard, le stade Hébert et les terrains naturels de soccer et de basketball resteront quant à eux ouverts. La piscine extérieure et la pataugeoire du parc Ladauversière devraient aussi être ouvertes de 12h à 17h, à moins de mauvaises conditions météorologiques.

La majorité des administrations seront quant à elles fermées. Cela inclut la mairie d’arrondissement, le bureau d’Accès Montréal, le comptoir des permis et les bureaux de la Direction des travaux publics.

La ligne 311 de la Ville de Montréal, qui permet d’obtenir de l’information et de déposer des requêtes ou des plaintes auprès de la municipalité, restera accessible, tandis que la bibliothèque de Saint-Léonard sera fermée.