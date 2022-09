7 choses à savoir sur Jeanne-Mance–Viger pour les élections

Un total de 27 circonscriptions québécoises se trouvent sur l’île de Montréal. Métro vous présente ici ce qu’il faut savoir sur Jeanne-Mance–Viger dans le cadre des élections de 2022.

1- Dernière course

La députée sortante Filomena Rotiroti, du Parti libéral du Québec (PLQ), a été réélue avec une large avance lors du scrutin de 2018, récoltant 66,3% des voix. Son adversaire la plus proche, Sarah Petrari, de la Coalition avenir Québec (CAQ), n’en avait récolté que 16,2%.

2- La députée sortante

Réélue sans interruption depuis sa première élection en 2008 par les citoyens de Jeanne-Mance–Viger, Filomena Rotiroti est, depuis 2020, whip en chef de l’opposition officielle et, depuis 2021, porte-parole de l’opposition officielle en matière de tourisme.

3- Les tendances électorales dans Jeanne-Mance–Viger

Née de la fusion de deux châteaux forts libéraux, Viger et Jeanne-Mance, en 2001, la circonscription de Jeanne-Mance–Viger est détenue sans interruption par le PLQ depuis. De 2001 à 2008, elle était représentée par Michel Bissonnet, auparavant député de Jeanne-Mance de 1981 à 2008 et devenu depuis le maire d’arrondissement de Saint-Léonard. Filomena Rotiroti en est la députée depuis 2008.

4- Les candidat.e.s en 2022

Julie De Martino (CAQ)

Marie-Josée Forget (QS)

Jean (Giovanni) Manfredi (PACQ)

Laurence Massey (PQ)

Stefano Nichele (BM)

Filomena Rotiroti (PLQ)

Chakib Saad (PCQ)

5- Profil sociodémographique*

Langue

Même si le français est la langue la plus parlée à la maison sur le territoire de la circonscription, soit pour 36,2% de la population, c’est tout de même considérablement moins que dans le reste de la province, où cette proportion atteint 79%. De plus, 29,6% de la population parle aussi une langue non officielle à la maison; 18,2% des citoyens parlent anglais à la maison; et 15,9% parlent plusieurs langues.

Familles

La circonscription comptait 21 095 familles en 2016. Près de la moitié (49%) des familles étaient constituées d’un couple avec enfants, et 20,9% étaient monoparentales.

Diversité

Près de 43% de la population déclarait en 2016 faire partie d’une minorité visible, ce qui est nettement supérieur à la moyenne québécoise de 13%.

Revenus

Le revenu moyen après impôts des habitants y est de 36 080$, soit près de 5000$ de moins que le revenu moyen québécois.

6- Les limites géographiques de Jeanne-Mance–Viger

:Le territoire de la circonscription correspond aux limites de l’arrondissement de Saint-Léonard.

Carte de la circonscription Jeanne-Mance-Viger

7- La signification du nom de la circonscription

La circonscription est issue d’une fusion des circonscriptions voisines Jeanne-Mance et Viger en 2001 – effective lors des élections provinciales de 2004.

Le toponyme honore la mémoire de Jeanne Mance, qui cofondatrice de Ville-Marie avec Paul de Chomedey et fondatrice de l’Hôtel-Dieu de Montréal. Il rend également hommage à Jacques Viger, premier maire de Montréal de 1833 et 1836, de même que président de la société Saint-Jean-Baptiste en 1856.

*Les statistiques présentées sont le résultat de la compilation des données du recensement du Canada de 2016 de Statistique Canada. Elles sont accessibles sur le site d’Élections Québec.