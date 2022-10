Le soccer libre est-il en péril au parc Delorme?

Les soirs de beau temps, la pelouse mal tondue du terrain de jeu libre du parc Delorme est foulée par des jeunes du quartier pratiquant le soccer sous la supervision de Nouredinne, un père de famille léonardois. Mais des parents s’inquiètent de l’avenir du terrain alors que pour eux, ces entraînements permettent de prévenir le crime en occupant leurs enfants.

Ces Léonardois sont agacés par le mauvais entretien de ce terrain non-officiel de soccer libre et craignent de le voir transformé en terrain de baseball. Ils ont donc lancé une pétition qui réunissait, début octobre, 1800 signatures selon Nouredinne – dont 238 en ligne.

Face aux fédérations, le soccer libre

Ce ne serait pas la première fois que la pratique fédérée du baseball et la pratique libre du soccer s’opposent à Saint-Léonard. En 2016, les familles pratiquant le soccer libre au parc Garibaldi avaient échoué à empêcher la transformation des terrains de jeu libre en stades de baseball.

Pourtant, au parc Delorme, l’Arrondissement prévoit simplement un réaménagement. Mais cela ne suffit pas à calmer les inquiétudes des riverains qui ne veulent pas voir l’histoire du parc Garibaldi se répéter dans «leur» parc.

«Nous, ce qu’on défend, c’est du jeu libre mais organisé», précise l’entraîneur. Ainsi, même si l’Arrondissement planifiait un terrain officiel de soccer, cela ne conviendrait pas à Nouredinne, qui défend une pratique libre en tout temps.

Les jeunes s’entrainent sur le terrain de jeu libre du Parc Delorme. Ils ont dessiné des affiches, accrochées à la barrière, pour défendre ce terrain. Photo: Matéo Gaurrand-Paradot

Prévenir la criminalité

«On veut que ce soit une activité préventive, on évite que les enfants aillent traîner et faire je ne sais quoi, appuie Meriem, conjointe de Nouredinne. Six ans après [la fin des terrains de soccer libre], les jeunes du parc Garibaldi ont grandi et c’est là où il y a beaucoup de meurtres, beaucoup de fusillades», poursuit-elle.

C’est en effet à quelques pas du parc Garibaldi que Meriem Boundaoui a été tuée le 7 février 2021. Par ailleurs, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime intègre ainsi le sport aux stratégies de prévention du crime.

Entretien techniquement difficile

Lors de l’assemblée du conseil d’arrondissement du 6 septembre, les élus ont expliqué aux nombreux parents inquiets qui les questionnaient qu’ils n’avaient pas encore décidé de quelle façon serait réaménagé le parc Delorme.

Suzanne De Larochellière, mairesse suppléante, a mentionné, concernant le manque d’entretien du terrain, que celui-ci n’était en fait pas un terrain de jeu libre mais un bassin de rétention. L’Arrondissement conseille ainsi aux enfants et aux parents d’aller au parc Ferland, où un terrain officiel de soccer libre existe.

Mais selon Nouredinne, ce n’est pas une solution, car c’est précisément la proximité du parc Delorme qui permet aux jeunes du secteur de venir s’y entraîner sur une base quotidienne. De plus, ce terrain de soccer libre peut-être utilisé par les fédérations pour les entrainements et les matchs.