Distribution de cadeaux aux familles de Saint-Léonard

En ce temps des Fêtes, plus d’une centaine de familles léonardoises sont venues hier après-midi à l’École de La Dauversière pour la distribution gratuite de cadeaux organisée par les YMCA du Québec, organisme de bienfaisance.

«Je suis vraiment venue pour les enfants, car ils ont besoin de chaussures de sport», explique une mère de famille qui a bravé le froid pendant une heure avec ses enfants pour récupérer des jouets et des affaires de sport. Son fils s’est vite jeté sur les maillots de soccer quand il a vu qu’on en distribuait.

L’événement a attiré plus de 300 familles, obligeant l’organisme à limiter le nombre de cadeaux à distribuer par famille. «On a limité à un jouet par enfant et une paire de chaussures par enfant», indique Milène Roger-Tessier, directrice initiatives communautaires Nord-Est de Montréal pour YMCA.

File d’attente devant l’Ecole de La Dauversière pour la distribution de cadeaux. Photo: Lucie Ferré, Métro.

«Une bonne partie des jouets a été donnée par l’armée, puis on a fait une récolte dans notre réseau personnel», ajoute-t-elle. L’Arrondissement de Saint-Léonard a lui participé au transport du matériel jusqu’au gymnase de l’école.

Jouets, chaussures d’hiver, pulls, affaires de sport, BD, livres et poupées étaient au menu de cette grande distribution.

Dans le cadre du projet École-Famille-Communauté des YMCA du Québec, l’objectif de l’initiative est de faciliter l’intégration et la réussite scolaire des jeunes en collaborant avec l’école et les familles du quartier. La distribution de cadeaux fait partie des mesures mises en place par l’organisme pour aider les familles, enfants comme parents.

«On veut faire plus de place aux parents et les soutenir, car on sait qu’ils ont beaucoup de besoins dans le quartier», soutient la directrice de l’école accueillant la distribution, Mylène St-Ours. Se réjouissant de cette collaboration, elle aimerait que ce genre d’événements deviennent une tradition. «On n’a jamais eu de collaboration de cette envergure-là, avec autant de monde», conclut-elle.