La Caravane jeunesse de Saint-Léonard organise un concours pour son logo

Le concours «Crée un logo», organisé par la Caravane jeunesse de Saint-Léonard, a pour but de trouver un logo pour la caravane «La Léo-Van» d’ici le 12 mai prochain.

Le concours s’adresse à tous, et la personne gagnante se verra remettre une carte-cadeau de 200 $. Pour qu’un logo soit sélectionné, il doit inclure le nom de la Caravane, «La Léo-Van». Il pourra être au format numérique ou dessiné à la main.

Le logo final de la Caravane sera inspiré du logo gagnant du concours, et sera retouché par un graphiste professionnel.

«La Léo-Van» sera un minibus qui se promènera dans l’arrondissement de Saint-Léonard pour offrir des services communautaires aux citoyens. Elle a pour objectif de rejoindre les jeunes dans leur espace de vie, d’offrir des lieux de rassemblement et de socialisation et de promouvoir le vivre-ensemble intergénérationnel et interculturel à travers des activités divertissantes.

Plus d’informations sur le concours ici.