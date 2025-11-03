Équipe Saint-Léonard fait une percée avec Mauro Barone

Un des rares ombres au tableau d’Ensemble Montréal lors des élections municipales a été enregistré dans l’arrondissement de Saint-Léonard. Le parti a perdu le district Saint-Léonard-Ouest au profit de Mauro Barone, candidat du parti local Équipe Saint-Léonard.

Ensemble Montréal contrôlait la totalité des sièges au conseil d’arrondissement avant les élections. Dominic Perri a été élu à la mairie en remplacement de Michel Bissonnet, qui a pris sa retraite. Mais l’ancien poste de M. Perri dans Saint-Léonard Ouest a été ravi par M. Barone plutôt que d’être comblé par Ensemble Montréal.

M. Barone a obtenu 45% des voix contre 40% pour Gabriel Retta d’Ensemble Montréal.

M. Barone sera seul au conseil municipal. Une autre élue siègera comme indépendante dans Outremont, soi Georgia Haloulos. Les partis locaux d’Anjou et de LaSalle ont remporté l’ensemble des sièges de leur arrondissement.