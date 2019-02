Célébrer l’hiver dans Côte-Saint-Paul

Le temps froid marque le retour de la traditionnelle fête hivernale au parc Campbell-Ouest dans Côte-Saint-Paul. Petits et grands sont attendus le samedi 16 février pour participer à de nombreuses activités gratuites dont de la peinture sur neige, des jeux gonflables et des sports d’hiver.

Cette année, les organisateurs, membres de Concertation Ville-Émard/Côte-Saint-Paul, ont décidé de faire la part pour la planète en misant sur un événement zéro-déchet. En plus de ne pas distribuer de bouteilles d’eau en plastique et de pailles, les chocolats chauds ainsi que le cidre de pomme et cannelle seront servis dans des verres réutilisables.

Les coupons de tirage laisseront leur place aux étampes et la publicité via des affichettes sera considérablement réduite par rapport aux années précédentes.

«Le diner des bénévoles et du personnel sera servi dans des assiettes plutôt que dans des boîtes comme à l’habitude», ajoute l’une des organisatrices, Christine Bernier.

Pour encourager les visiteurs à adopter un mode de vie écologique, l’Éco-Quartier du Sud-Ouest animera également un atelier zéro-déchet.

Activités

En plus de la présence des deux mascottes du Sud-Ouest, Sudo et Flik, les jeunes visiteurs auront droit à un spectacle de clowns et de jonglerie. Ils pourront également tester leurs capacités de danseurs en participant au cours de Zumba donné par l’animatrice du centre de loisirs Monseigneur Pigeon.

D’autres activités sont au programme si la température le permet, dont la création d’un bonhomme de neige collectif, du hockey sur glace et du patinage libre.

Chaque année, près de 400 personnes assistent aux festivités hivernales.

La fête hivernale aura lieu au parc Campbell-Ouest (rue de Maricourt) le 16 février, de 13h à 16h. Remis au lendemain en cas de mauvais temps. Gratuit.