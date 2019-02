Robe Rouge Montréal: s’habiller pour la cause

La 4e édition de Robe Rouge Montréal a permis de récolter 61 000$ pour la lutte contre les maladies du cœur. L’événement a rassemblé plus de 200 personnes, dont plusieurs célébrités et survivantes, au Théâtre Paradoxe dans Ville-Émard.

Plus de 200 personnes se sont rassemblées au Théâtre Paradoxe dans Ville-Émard lors de la 4e édition de Robe Rouge Montréal, un événement qui a pour but de récolter des fonds pour lutter contre les maladies du cœur. Au terme de la soirée qui rassemblait plusieurs célébrités et survivantes, 61 000$ ont été amassés pour la cause.

Dans le décor ecclésiastique de l’ancienne église reconvertie en salle de spectacle, des personnalités connues, dont l’animatrice radio Donna Saker et les olympiennes Joannie Rochette, Jennifer Abel et Roseline Filion, ont défilé vêtues de tenues rouges créées par des designers québécois, tels que Armuto Design, Loue 1 Robe, Raky D. et Luc Fontaine.

Personnellement touchée par une maladie du cœur, l’actrice Julie du Page coanimait la soirée du 7 février en compagnie du designer Jean Airoldi, alors que les convives profitaient d’un cocktail dînatoire.

Outre amasser des fonds, la soirée avait comme objectif de sensibiliser les femmes à prendre soin de leur santé. Leur physiologie unique posant des défis particuliers dans la prévention et la gestion des maladies du cœur, leurs symptômes peuvent s’avérer différents de ceux qu’on observe traditionnellement chez les hommes.

Or, contrairement à la croyance populaire, les risques de développer une maladie du cœur sont plus élevés chez les femmes, en raison des diverses épreuves qu’elles traversent au cours de leur vie, notamment la grossesse, la ménopause et les changements hormonaux.

Chaque année, la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC lutte contre ce fléau, responsable de six fois plus de décès chez les femmes que le cancer du sein. La somme récoltée permettra de propulser les prochaines découvertes médicales et de prévenir les maladies.