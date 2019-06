Cultiver les petits bonheurs du quotidien

Louis Blouin pourrait être votre fils, votre voisin ou votre meilleur ami. Le quadragénaire de Pointe-Saint-Charles raconte comment la naissance de ses deux enfants a changé le cours de son existence.

Il y a sept ans, le 3 juillet 2012, Louis a tenu dans ses bras son premier poupon, Nellie. Un événement qui l’a profondément marqué. Ce petit être vivant lui rappelle le sens du devoir et des responsabilités.

«À ce moment, dit-il, j’ai pris conscience que tout allait changer à jamais. Quelqu’un est là dans ma vie qui a besoin de notre amour inconditionnel.»

Puis deux ans plus tard, la famille Blouin accueille le petit Geoffroy. Ses enfants ont provoqué un changement de valeurs et aussi de choix. Fini l’égoïsme et la consommation à outrance.

«Les enfants nous mettent eux-mêmes de la pression dans nos choix au plan environnemental et de la consommation», ajoute M. Blouin.

«Avoir un enfant, c’est devenir responsable d’une petite personne en devenir. Une personne qui a ses propres émotions, rêves et besoins qui a besoin de notre amour, notre présence et notre respect.»— Louis Blouin

Séparation

À l’instar de plusieurs couples, Louis et sa conjointe ont vécu une séparation récemment. Les deux ont jugé préférable que chacun soit heureux séparément que malheureux ensemble.

Malgré cela, ils restent unis pour le bien-être de leur progéniture. «On a réussi à retrouver notre rôle de papa et de maman grâce à une bonne communication. Nos enfants sont notre point d’ancrage», précise-t-il.

Encore petits, les enfants préfèrent habiter deux jours chez l’un et deux jours, chez l’autre. La garde partagée est une option envisagée pour plus tard. Les besoins des enfants priment pour l’instant.

Fierté

À la veille de la fête des Pères, ce résident de Pointe-Saint-Charles est fier du temps et de l’énergie qu’il consacre à Nellie et Geoffroy. «J’ai hâte aux prochaines vacances alors qu’on va aller à la pêche ensemble dans la région de la Mauricie. J’essaie tout simplement d’être un bon papa.»

Questions clés

Q:Quel est le plus beau moment de la vie de papa ?

R:Je préfère cultiver les petits moments de bonheur. Je place par exemple un petit mot d’amour à ma fille dans sa boîte à lunch et je vois sa réaction à son retour. Si on s’attarde à ces petites choses avec nos enfants, alors on vit constamment ces «plus beaux moments».

Q:En quoi être papa a changé votre vie ?

R:Avoir un enfant c’est devenir responsable d’une petite personne en devenir. Une personne qui a ses propres émotions, rêves et besoins qui a besoin de notre amour, notre présence et notre respect.