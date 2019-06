Prix prestigieux pour les sociétés d’histoire de LaSalle et Saint-Henri

La Société d’histoire de Saint-Henri a remporté le prix Léonidas-Bélanger pour son projet de quatre expositions photographiques intitulé «Moments d’histoires».

«Nous sommes très contents de recevoir ce prix prestigieux puisque le concours rejoint 286 sociétés d’histoire, centres d’archives et de généalogie à travers le Québec», précise Guy Giasson, président de l’organisme qui a remercié l’apport des 16 bénévoles qui ont travaillé sans répit à ce projet réunissant plus 800 photos et 75 objets.

Déjà, quelque 2000 personnes ont visité les différentes expositions illustrant des thèmes précis comme le mariage, commerce, sports.

Deuxième position

M. Giasson a félicité son bon ami, Denis Gravel, président de la Société historique Cavalier-De LaSalle qui a obtenu la 2e position. «Nos voisins ont travaillé très fort, et ce, avec une petite équipe», a-t-il dit.

À l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, la Société historique Cavelier-De LaSalle a présenté un projet de théâtre en plein air, basée sur l’histoire des Rapides de Lachine. À cela s’ajoutaient un spectacle de théâtre et une présentation du patrimoine bâti de LaSalle sous la forme de kiosques tenus par les élèves et enseignants du primaire.

Les 12 et 13 mai, le parc des Rapides a servi de décor à cette pièce qui a rallié le théâtre, l’histoire et la danse. Ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration des étudiants de l’École secondaire Cavalier-De LaSalle et des élèves de l’école L’Eau-Vive.

L’édition 2019 du prix Léonidas-Bélanger met en valeur l’excellence d’un événement conçu par une société membre au cours des années 2017 et 2018. L’édition 2020 couronnera un projet de publication réalisé au cours des deux dernières années.