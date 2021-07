Découvrir le Sud-Ouest

Le Sud-Ouest est reconnu pour ses nombreux espaces verts qui permettent de rassembler tout le voisinage dans un même lieu de rencontres et d’échanges. Métro Sud-Ouest a rencontré un athlète professionnel de Saint-Henri et une photographe de Côte-Saint-Paul afin de vous faire découvrir le territoire.

«Saint-Henri, c’est un beau mélange. Il y a de jeunes professionnels, une vie nocturne, et des activités culturelles et communautaires», souligne le botteur qui tentera de faire sa place avec les Alouettes de Montréal, Félix Ménard-Brière.

Si Saint-Henri a un peu plus de commerces, Côte-Saint-Paul est beaucoup plus résidentiel. Pour Nathalie Huard, il s’agit d’un quartier calme et paisible.

«C’est très familial. Les gens sont très attachés envers leur quartier», admet la photographe.

À visiter

Le marché Atwater, le canal de Lachine et quelques autres parcs et restaurants sont des incontournables pour les résidents du secteur et les visiteurs.

«Sur toute la longueur, le canal de Lachine est vraiment un endroit où on aime être», soulève Félix Ménard-Brière.

Sa femme et lui, installés dans Saint-Henri depuis quelques années, adorent les petites excursions près de chez eux, que ce soit dans un restaurant ou dans un parc.

Même son de cloche pour la photographe du Sud-Ouest Nathalie Huard. Le canal de Lachine fait partie de ses coups de cœur. En effet, c’est l’une des raisons qui ont fait en sorte qu’elle a décidé d’emménager dans le coin.

«C’est d’une richesse incroyable. Ça fait 14 ans que je suis à Montréal et je me demande comment j’ai pu vivre aussi longtemps sans le canal de Lachine.»

Meilleures adresses

En raison de la pandémie, les derniers mois ont été plus difficiles pour l’industrie de la restauration. Félix Ménard-Brière et sa femme souhaitaient contribuer pour aider la relance économique.

«On a fait une priorité d’encourager les commerçants locaux», dit-il.

Florence Cafe dans Pointe-Saint-Charles est un incontournable. «Leur crème glacée est fabuleuse. Ça vaut vraiment le détour», mentionne-t-il.

La boulangerie Pain d’Épi et la Pizzeria Adamo, pour leurs immenses pointes de pizzas, dans Saint-Henri figurent également sur sa liste de commerces favoris.

«Il y a la proximité avec les beaux petits commerces de la rue Notre-Dame Ouest, mais en même temps, tu peux aussi aller profiter de la nature et faire du sport entre amis.» – Félix Ménard-Brière

De son côté, les meilleures adresses de Nathalie Huard se retrouvent sur la rue Laurendeau dans Côte-Saint-Paul, avec entre autres un espresso-bar et le restaurant Da Frank.

En revenant du travail, elle n’hésite pas à prendre une poutine ou un sandwich à emporter.

«C’est un restaurant de quartier. Les gens sont d’une gentillesse formidable. Ce sont des habitués qui vont là, donc il y a un esprit familial. J’ai l’impression de sortir un peu de Montréal et d’être dans un village où tout le monde se connaît», raconte-t-elle.

Outre les parcs et les restaurants, Nathalie Huard adore se promener dans Côte-Saint-Paul en raison du passé historique du quartier.

«Il y a un passé historique avec les maisons de vétérans. Ce sont de petites maisons datant de la Seconde Guerre mondiale. Elles ont été construites par le gouvernement pour les vétérans», dit-elle.

Architecture

En plus des nombreux commerces, le Sud-Ouest a une architecture particulière. Félix Ménard-Brière est donc très bien servi, lui qui a fait des études en architecture de paysage à l’Université de Montréal. Selon lui, le secteur est l’endroit parfait pour marcher et découvrir de nouveaux endroits.

«J’essaie de regarder les bâtiments et les espaces publics. Je pense que dans le Sud-Ouest, on est quand même gâté avec le marché Atwater, les bâtiments patrimoniaux et l’architecture», souligne-t-il.